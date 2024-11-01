ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 ноября в размере 97,0226 руб., евро - 105,5231 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 105,5231 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,20 коп.

1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 97,0226 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,04 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 47645,912 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 580,252 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,87 коп. и составил 13,6707 руб. Минимальный курс юаня составил 13,6165 руб., максимальный - 13,7065 руб. Было заключено 17843 сделки. Объем торгов составил 48665,89... Минимальный курс юаня составил 13,6165 руб., максимальный - 13,7065 руб. Было заключено 17843 сделки. Объем торгов составил 48665,89...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выросшей вчера нефти и позитивных сигналов с мировых рынков капитала. По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали уверенный рост. По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали уверенный рост. В США индексы акций в пятницу... В США индексы акций в пятницу... читать дальше

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ПАО "ТНС энерго Воронеж" в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 789,6 млн рублей, что в 5,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка от реализации выросла на 6,7% и составила 26,6... Выручка от реализации выросла на 6,7% и составила 26,6... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года увеличился на 3,4%, до 140,1 трлн рублей со 135,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с сентябрем 2024 года объем торгов увеличился на... По сравнению с сентябрем 2024 года объем торгов увеличился на... читать дальше

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Россия продолжает импорт сливочного масла из стран Южной Америки, но его объем за последние годы снизился, сообщает Россельхознадзор, опровергая сообщения рада телеграм-каналов о прекращении поставок. "Максимальный объем импорта сливочного масла из Южной Америки в... "Максимальный объем импорта сливочного масла из Южной Америки в... читать дальше

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ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8606,95 (+41,48) руб./грамм; на серебро - 102,87 (-2,36) руб./грамм; на платину - 3148,84 (+31,73) руб./грамм; на палладий - 3531,47 (+7,1) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"ТНС энерго Кубань" в январе-сентябре 2024 года снизило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза - до 1,92 млрд рублей по сравнению с 5,81 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, сообщается в отчетности компании. Выручка возросла на 7,8% и составила 65,5 млрд... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 04.11 по 10.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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РФ к 1 ноября импортировала почти 5 млн тонн фруктов и ягод, что на 8,3% больше, чем годом ранее (4,6 млн тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные системы "ВетИС" и ее компонента "Аргус-Фито". В частности, поставки цитрусовых увеличились на 16,8% - до 1,3... В частности, поставки цитрусовых увеличились на 16,8% - до 1,3... читать дальше

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В понедельник, 4 ноября, в России праздник - День народного единства, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День национальной культуры приходится на выходной. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 2,4 млрд руб. после 458,8 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился почти в 192 раза. "Влияние на финансовый... "Влияние на финансовый... читать дальше

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Казахстан представил планы развития реализуемого проекта "Бесшовный транзит" по упрощению грузоперевозок, которые предполагают включение России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Переход на цифровые технологии для создания... "Переход на цифровые технологии для создания... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 3 по 8 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 177 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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