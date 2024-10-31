ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 ноября в размере 97,0226 руб.

31 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 97,0226 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,04 коп.

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ВВП Таджикистана в январе-сентябре 2024 года увеличился на 8,4%, сообщила пресс-служба президента страны. Правительство Таджикистана подвело итоги социально-экономического развития республики за 9 месяцев 2024 года. Объем промышленного производства увеличился за 9... Объем промышленного производства увеличился за 9... читать дальше

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ЦБ РФ еще не принял решение о возможных макропруденциальных мерах в сегменте корпоративного кредитования, но лимиты вводить не собирается, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Быстрые темпы роста... Быстрые темпы роста... читать дальше

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ПАО "Россети Северо-Запад" (входит в группу "Россети") в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,23 млрд рублей, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании. Выручка увеличилась на 8,9%, до 41,9... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться благодаря хорошим статданным из Китая, а также на новостях о неожиданном снижении запасов топлива в США на прошлой неделе. "Цены на нефть растут, подпитываемые оптимизмом относительно спроса на топливо в США после... "Цены на нефть растут, подпитываемые оптимизмом относительно спроса на топливо в США после... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 13,5998 руб. Минимальный курс юаня составил 13,546 руб., максимальный - 13,6415 руб. Было заключено 24145 сделок. Объем торгов составил 39313,8... Минимальный курс юаня составил 13,546 руб., максимальный - 13,6415 руб. Было заключено 24145 сделок. Объем торгов составил 39313,8...

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Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,69 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 48,24 млрд руб. (+9%). Рост выручки обусловлен увеличением доходов от... Рост выручки обусловлен увеличением доходов от... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8664,92 (+24,27) руб./грамм; на серебро - 106,15 (-0,39) руб./грамм; на платину - 3181,73 (-94,61) руб./грамм; на палладий - 3605,96 (-207,08) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 97,0226 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,04 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 105,5231 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,20 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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РФ в октябре, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 7,14 млн тонн зерна, что на 1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... читать дальше

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Правительственные поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривают около 900 изменений с общим объемом перераспределения порядка 7 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании... читать дальше

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Американский рынок акций начал сессию в четверг снижением на фоне негативных новостей со стороны ряда крупных компаний. Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг.... Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг.... читать дальше

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1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-827 на 27 млрд 794,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Казахстан планирует импортировать в текущем году из России 500 тыс. тонн битума и провести переговоры о поставках на 2025 год, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго республики. "Министерствами энергетики Российской Федерации и Республики Казахстан... "Министерствами энергетики Российской Федерации и Республики Казахстан... читать дальше

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Производство яиц в РФ в сентябре-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3%, в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится, прогнозируют в Росптицесоюзе. "Тенденция роста производства продукции на ближайшие период будет сохраняться, что позволит... читать дальше

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Американская нефтяная компания ConocoPhillips в третьем квартале уменьшила чистую прибыль на 26%, при этом скорректированный показатель превысил прогнозы рынка. Как говорится в отчетности, чистая прибыль в июле-сентябре снизилась до $2,06 млрд, или $1,76 в расчете на... Как говорится в отчетности, чистая прибыль в июле-сентябре снизилась до $2,06 млрд, или $1,76 в расчете на... читать дальше

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