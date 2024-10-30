Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 октября

30 октября. FINMARKET.RU -РФ с 31 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8640,65 (+61,27) руб./грамм; на серебро - 106,54 (+2,07) руб./грамм; на платину - 3276,34 (+43,98) руб./грамм; на палладий - 3813,04 (+51,86) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48075,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 611,268 млрд руб., или на...

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2024 года составил в годовом сравнении 7,7% после увеличения показателя на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в России с 22 по 28 октября выросли на 1,7%, сообщил Росстат в среду. Рост цен существенно ускорился. Неделей ранее он составлял 0,1%. Рост цен существенно ускорился. Неделей ранее он составлял 0,1%. На прошлой неделе лук подорожал на 4,3% (на 2,2% неделей ранее), помидоры - на 3,8% (на 1%),... На прошлой неделе лук подорожал на 4,3% (на 2,2% неделей ранее), помидоры - на 3,8% (на 1%),... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в октября 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 4,7 процентного пункта и составил плюс 1,2%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в сентябре этого года индекс оценивался в плюс... Ранее в сентябре этого года индекс оценивался в плюс... читать дальше

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Цены на сливочное масло в РФ с начала года (к 28 октября) выросли на 25,7%, сообщил Росстат в среду. За неделю с 22 по 28 октября рост составил 1,9%. Причем подорожание ускорилось - неделей ранее оно составляло 1,6%. Это самые высокие темпы роста на рынке молочной... За неделю с 22 по 28 октября рост составил 1,9%. Причем подорожание ускорилось - неделей ранее оно составляло 1,6%. Это самые высокие темпы роста на рынке молочной... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,38 коп. и составил 13,5879 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5625 руб., максимальный - 13,614 руб. Было заключено 21649 сделок. Объем торгов составил 42486,71... Минимальный курс юаня составил 13,5625 руб., максимальный - 13,614 руб. Было заключено 21649 сделок. Объем торгов составил 42486,71...

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Производство сельхозпродукции в РФ в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилось на 0,2% после падения на 14,7% в августе. За 9 месяцев отрицательный тренд сохранился, снижение составило 2,3%, сообщил Росстат в среду. В сентябре... В сентябре... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 октября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,18% после повышения на 0,17% с 15 по 21 октября и на 0,09% с 8 по 14 октября, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены на бензин к 28 октября... По отношению к началу года цены на бензин к 28 октября... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в сентябре 2024 года вырос на 3,0% в годовом выражении после роста на 1,7% в августе, 3,9% в июле, 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в январе, сообщил в... читать дальше

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Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2024 года составил 9,4% в годовом сравнении после роста на 9,8% во II квартале и на 6,4% в I квартале, говорится в докладе Росстата за январь-сентябрь. В целом за январь-сентябрь 2024 года Росстат оценил... В целом за январь-сентябрь 2024 года Росстат оценил... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-августе 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 20 трлн 026,6 млрд рублей, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат. В том числе в августе сальдированная... В том числе в августе сальдированная... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в сентябре в годовом выражении увеличился на 6,5%, сообщил Росстат в среду. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,5%. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,5%. Темпы роста показателя по сравнению с августом... Темпы роста показателя по сравнению с августом... читать дальше

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Инфляция в РФ с 22 по 28 октября составила 0,27% после 0,20% с 15 по 21 октября, 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду Росстат. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля, но тогда он объяснялся индексацией тарифов ЖКХ с... Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля, но тогда он объяснялся индексацией тарифов ЖКХ с... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,9%, внешние рынки подавали смешанные сигналы, дорожала нефть. В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia просел на... В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia просел на... читать дальше

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Финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2020-2024 годах составило 263 млрд рублей, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в среду. "Объем финансирования госпрограммы их... "Объем финансирования госпрограммы их... читать дальше

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Российские компании вправе исполнить свою обязанность по выплатам из прибыли на сумму свыше 10 млн рублей в месяц в пользу своих участников из "недружественных" стран зачетом требований исключительно при наличии разрешения Банка России или правительственной комиссии по контролю... читать дальше

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