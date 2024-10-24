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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 25 октября в размере 104,5139 руб.
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24 октября 2024 года 17:31

ЦБ РФ установил курс евро с 25 октября в размере 104,5139 руб.

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24 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 104,5139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,24 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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"Снижение задолженности за 9...    читать дальше
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Продажи новых домов в США в сентябре повысились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 738 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

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