ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 97,2568 руб., евро - 106,0844 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 106,0844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,87 коп.

17 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 97,2568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,47 коп.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил пакет законодательных изменений в закон об ОСАГО и рассчитывает на принятие ключевых и бесспорных поправок, ориентированных на защиту прав потребителей, до конца этого года, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis 2024... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,32 пункта (0,083%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,78 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,75 пункта (0,083%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,75 пункта (0,083%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Американская алюминиевая компания Alcoa завершила третий квартал с чистой прибылью, при этом скорректированный показатель существенно превзошел ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $90 млн, или $0,38 в... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $90 млн, или $0,38 в... читать дальше

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Китайский юань умеренно укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне перешедшей к снижению нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,557 руб. (+2,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,557 руб. (+2,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на...

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Власти Москвы усилят контроль за вывозом строительных отходов, перевозчики будут обязаны оснащать самосвалы трекерами GPS/ГЛОНАСС, а также датчиками контроля состояния кузова с передачей данных. "Принято решение усилить контроль за вывозом отходов строительства и сноса.... "Принято решение усилить контроль за вывозом отходов строительства и сноса.... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в мажоре на фоне стабилизации нефти после снижения. Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно. Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно. Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, причем Dow Jones закончил сессию на новом... Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, причем Dow Jones закончил сессию на новом... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,53/98,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 70 коп., Cредний курс продажи упал...

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Банк России продал валюту расчетами 16 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Курс американского доллара слабо меняется к основным мировым валютам. Доллар слабо растет к евро и фунту стерлингов, стабилен к иене. Внимание участников торгов сосредоточено на заседании Европейского центрального банка, которое состоится позднее в четверг. Большинство... Большинство... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 октября по данным на начало операционного дня выросло до -355,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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"Эксперт РА" теперь ожидает прироста страхового рынка РФ на 18-20% по итогам 2024 года, его объем может достигнуть 2,7 трлн рублей, сообщается в обзоре рейтингового агентства. Предыдущий прогноз агентства, подготовленный в начале года, предполагал охлаждение на страховом рынке... читать дальше

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В сентябре экспорт Японии уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года - до 9,038 трлн иен ($60,5 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Снижение было зафиксировано впервые за 10 месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, сообщает... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 октября составили по Российской Федерации 5796 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5543,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с маркетплейсами разрабатывает пилотный проект обмена с налоговыми органами информацией по маркерам дробления бизнеса. "Мы разрабатываем совместно с маркетплейсами, сейчас реализуем пилотный проект, в ходе которого... "Мы разрабатываем совместно с маркетплейсами, сейчас реализуем пилотный проект, в ходе которого... читать дальше

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7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-818 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы изменяются в ходе торгов без единой динамики. Экспорт Японии в сентябре уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство финансов. Снижение было зафиксировано впервые за десять месяцев. Аналитики в... Экспорт Японии в сентябре уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство финансов. Снижение было зафиксировано впервые за десять месяцев. Аналитики в... читать дальше

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