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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5442,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4549,67 млрд руб.
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16 октября 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5442,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4549,67 млрд руб.
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16 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 октября составили по Российской Федерации 5442,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5171,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5694,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5428,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 октября составили 4549,67 млрд руб. против 4524,549480000001 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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