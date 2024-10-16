.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5442,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4549,67 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,48%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Рост экономики РФ в 3-м квартале продолжился более умеренными темпами, чем за полугодие
Темпы роста экономической активности в России в 3-м квартале замедлились по сравнению с 1-м полугодием, охлаждается спрос на розничные кредиты, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования...
 
Определена ответственность маркетплейсов за нарушение интеллектуальных прав
Минэкономразвития предлагает определить условия, когда операторы цифровых платформ (например, маркетплейсов) не будут нести ответственность за то, что продавцы нарушают права на интеллектуальную собственность и товарные знаки при размещении товаров...
 
Подорожают ли запчасти из-за проблем с поставками
Поставщики автозапчастей начали сталкиваться с новыми сложностями при доставке, сообщил "Известиям" глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, раньше детали в основном получалось привозить за 15-30 дней в...
 
16 октября 2024 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5442,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4549,67 млрд руб.

 0
16 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 октября составили по Российской Федерации 5442,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5171,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5694,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5428,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 октября составили 4549,67 млрд руб. против 4524,549480000001 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
16 октября 2024 года 15:33
ЦБ Таиланда, Филиппин и Намибии снизили базовые ставки, ЦБ Индонезии сохранил ставку на прежнем уровне
Банк Таиланда уменьшил ставку однодневного РЕПО, ключевую процентную ставку, на 25 базисных пунктов (бп) - до 2,25% годовых. Это первое уменьшение с начала 2020 года. Аналитики не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

Решение ЦБ было принято на фоне ослабления...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 15:30
В четверг, 17 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,85 млн
В четверг, 17 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,85 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
16 октября 2024 года 15:30
В четверг, 17 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 8,07 млрд руб.
В четверг, 17 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 8,07 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 15:30
В четверг, 17 октября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 42,51 млрд руб.
В четверг, 17 октября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 42,51 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 15:25
Airbus планирует сократить до 2,5 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении
Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus сократит до 2,5 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении (Defence and Space). Как говорится в сообщении Airbus, компания планирует изменение организационной структуры подразделения с учетом сохранения сложной деловой...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 15:11
Мишустин заявил о готовности российских компаний участвовать в развитии газовой отрасли Пакистана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности российских компаний участвовать в развитии газовой отрасли Пакистана. "В сфере энергетики мы увеличили поставки российских энергоресурсов в Пакистан. Наряду с нефтью и нефтепродуктами российские компании готовы принимать...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 15:03
Компаниям США с рейтингами ниже инвестиционного уровня в 2025-2029 годах нужно будет рефинансировать долг на $2 трлн
Американским компаниям с рейтингами ниже инвестиционного уровня в 2025-2029 гг. необходимо рефинансировать долги на рекордную сумму, которая превышает $2 трлн, сообщает международное рейтинговое агентство Moody''s Ratings. Это указывает на высокие риски дефолтов в том случае,...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 14:51
Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о повышении штрафов для "теневого" бизнеса
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении штрафов за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности.

Согласно тексту законопроекта, штраф за осуществление предпринимательской деятельности без уведомления должен...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 16 октября снижается
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,24 пункта (0,151%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2801,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2827,03 (+0,76%) пункта,...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 14:42
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть начали умеренно снижаться. При этом напряженность между Израилем и Ираном остается высокой, и дальнейшая эскалация может оказать поддержку ценам на нефть.

Другим важным фактором для нефтяного рынка является ситуация в Китае, где власти страны анонсировали...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 14:38
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26242 на аукционе – 18,42%, размещены бумаги на 24,06 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 72,4919% от номинала, что соответствует доходности 18,42% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 14:34
Доля безналичных платежей в РФ в 1-м полугодии выросла до 85%
Доля безналичных платежей в первом полугодии 2024 года достигла 85% (83,4% по итогам 2023 года), заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Я посмотрела нашу последнюю статистику, за шесть месяцев, на конец года она может быть другой, но у нас сейчас уже доля...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 14:25
Правительство и ЦБ РФ разрабатывают законопроект, который усложнит мошенникам банковские операции в интернете
Правительство и ЦБ РФ разрабатывают законопроект по борьбе с банковским мошенничеством в интернете, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Мы сейчас совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенный...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 14:16
Программа реновации жилья в Москве будет постоянной - Собянин
Программа реновации жилья в Москве станет постоянной, а не разовой, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи.

Мэр уточнил, что расходы бюджета на программу реновации будут полностью...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 14:08
Универсальный QR - это инфраструктурный стандарт, он не конкурирует с продуктами банков - Набиуллина
Универсальный платежный QR-код, разработанный Национальной системой платежных карт (НСПК) - это инфраструктурный стандарт, он не конкурирует с продуктами банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на Финополисе-2024.

НСПК объявила о запуске пилота...    читать дальше
.
16 октября 2024 года 13:59
Азиатские фондовые индексы преимущественно снизились, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%
Азиатские фондовые индексы в основном завершили торги в среду в минусе, небольшое повышение показал только китайский индикатор.

Котировки акций технологических компаний снизились на фоне слабых прогнозов нидерландской ASML Holding, ведущего мирового производителя...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.