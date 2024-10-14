ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 октября в размере 96,0686 руб., евро - 105,1095 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 105,1095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,40 руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 96,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,17 руб.

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Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд... Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд... читать дальше

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Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5255 руб. (+5,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5255 руб. (+5,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,63/97,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 97 коп., Cредний курс продажи упал...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в миноре на фоне существенно проседающей нефти, несмотря на благоприятную внешнюю фондовую конъюнктуру. Европейские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам недели. Европейские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам недели. Американские фондовые индексы завершили в... Американские фондовые индексы завершили в... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -858,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Арбитражный суд Красноярского края по заявлению УК "Интергео" приостановил проведение аукциона на право пользования недрами Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Туве, говорится в решении суда. Решение принято как обеспечительная мера, которой добивался истец,... Решение принято как обеспечительная мера, которой добивался истец,... читать дальше

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Курс американского доллара укрепляется к основным мировым валютам на ожиданиях, что Федеральная резервная система не пойдет на резкое понижение процентных ставок на оставшихся в этом году двух заседаниях, пишет Trading Economics. В сентябре Федрезерв опустил ставку сразу на 50... читать дальше

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Опережающий рост тарифов на услуги ЖКХ и дополнительная индексация цен на газ в 2025 г. для обслуживающих организаций формируют риски превышения прогнозного уровня инфляции, следует из заключения комитета Госдумы по экономической политике на трехлетний прогноз... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 октября составили по Российской Федерации 5734,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5471,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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Аэропорт Владивостока в январе-сентябре 2024 года обслужил 2 млн 293 тыс. пассажиров, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ). Пассажиропоток на внутренних авиалиниях вырос на 7%, до... Пассажиропоток на внутренних авиалиниях вырос на 7%, до... читать дальше

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Новую неделю фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона начали в основном с позитивным настроем, при этом биржи Японии закрыты сегодня в связи с государственным праздником. В Китае в ближайшем будущем будет введен в действие пакет дополнительных мер... В Китае в ближайшем будущем будет введен в действие пакет дополнительных мер... читать дальше

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4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-815 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Каждый девятый россиянин, вошедший в личное банкротство в январе-сентябре 2024 года, сделал это во внесудебном порядке, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Доля внесудебных процедур существенно выросла на фоне... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре выросли на 0,4% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам восьмого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были... Инфляция в стране фиксируется по итогам восьмого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, причем Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,97% и составил 42863,86 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,97% и составил 42863,86 пункта. Значение Standard & Poor''s 500... Значение Standard & Poor''s 500... читать дальше

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Минсельхоз РФ поддержал инициативу участников Союза экспортеров зерна по развитию прямых продаж зерна на экспорт, минуя трейдеров и посредников из третьих стран, говорится в сообщении союза по итогам совещания по развитию зернового экспорта, которое было проведено в рамках... читать дальше

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