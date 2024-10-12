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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 октября в размере 96,0686 руб., евро - 105,1095 руб.
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12 октября 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 октября в размере 96,0686 руб., евро - 105,1095 руб.

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12 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 96,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,17 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 105,1095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,40 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Такое...
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