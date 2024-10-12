ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 октября в размере 96,0686 руб., евро - 105,1095 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 105,1095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,40 руб.

12 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 96,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,17 руб.

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В столице в 2025-2027 гг. по программе реновации планируют построить и спроектировать 7 млн кв. м жилья; в проекте бюджета города для этого предусмотрено 1,2 трлн рублей на три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В ближайшие три года планируем построить и спроектировать 7... читать дальше

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"Инвестиционная палата", выступающая организатором обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами, объявила о завершении расчетов по выкупу иностранных ценных бумаг в рамках второго этапа процедуры. Нерезиденты дополнительно выкупили бумаги... читать дальше

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в октябре составила 33,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 48,6 тыс. руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные... читать дальше

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Правительство продолжает помогать регионам в развитии транспортной инфраструктуры. До конца 2024 года в столице Мордовии Саранске планируется завершить строительство автодороги в одном из новых микрорайонов города. Распоряжение о выделении финансирования на эти цели подписано,... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. "Сегодня, в условиях глобальных перемен и нарастающего санкционного давления, агропромышленный... "Сегодня, в условиях глобальных перемен и нарастающего санкционного давления, агропромышленный... читать дальше

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Семь гостиниц возведут в столице по проектам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что город развивает гостиничную инфраструктуру и увеличивает номерной фонд, в... читать дальше

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В этом году самый большой рост цен на наиболее востребованные кузовные элементы, фары и стекла в России наблюдается у автомобилей европейских марок BMW, Skoda и Volkswagen. Впрочем, несильно отстает от них и Lada. В то же время стоимость ходовых запчастей на Mazda,... В то же время стоимость ходовых запчастей на Mazda,... читать дальше

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Программа "Формирование комфортной городской среды" будет продлена до 2030 года, сообщил вчера заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько в ходе рабочей поездки в Тульскую область. "Программа "Формирование комфортной городской среды" является наиболее значимой и... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 96,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,17 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 105,1095 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 105,1095 руб. По...

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В 3-м квартале 2024 года в России продажи автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет увеличились на 11,8% в годовом сравнении, свидетельствую данные "Авито Авто". По отношению ко 2-му кварталу рост составил 19,9%. В 3-м квартале средняя цена... В 3-м квартале средняя цена... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о благоустройстве в столице порядка 1,7 тыс. дворовых территорий в текущем году. "Улучшаем существующие и создаем новые места для отдыха и занятий спортом, детского досуга, модернизируем системы освещения", - сказал Собянин, чьи слова... "Улучшаем существующие и создаем новые места для отдыха и занятий спортом, детского досуга, модернизируем системы освещения", - сказал Собянин, чьи слова... читать дальше

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Минздрав России подготовил проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг., в частности, планируется увеличить объемы медпомощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста - впервые такое... читать дальше

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В столице в 2025 году планируют направить из бюджета города около 24 млрд рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В следующем году планируем направить из городского бюджета 23,9 млрд рублей на прямую... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень промышленного оборудования, поставки которого авансируются в объёме не менее 80% цены контракта при государственных закупках. "В обновлённый перечень войдёт дорожно-строительная техника, закупки... "В обновлённый перечень войдёт дорожно-строительная техника, закупки... читать дальше

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Граждане США взяли рекордное с финансового кризиса 2008 года количество кредитов под залог собственной жилой недвижимости в первом полугодии на фоне роста цен на дома. В январе-июне американцы оформили свыше 333 тыс. таких кредитов на общую сумму около $23,6 млрд, пишет... В январе-июне американцы оформили свыше 333 тыс. таких кредитов на общую сумму около $23,6 млрд, пишет... читать дальше

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Рынок графических процессоров для ориентированных на искусственный интеллект (ИИ) центров обработки данных (ЦОД) будет расти более чем на 60% в год и к 2028 году достигнет $500 млрд, прогнозирует американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices. Такое... Такое...

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