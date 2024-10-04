ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 95,0262 руб., евро - 104,8664 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 104,8664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,83 коп.

4 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 95,0262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,08 коп.

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Наличие свободного потока информации между Россией и Африкой, в частности Маврикием, поможет построить успешную кооперацию между данными странами, у Москвы есть много возможностей и удобных инструментов для инвестирования в экономику республики, сообщил посол этой страны в... читать дальше

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Потребность Индии в российских удобрениях для отрасли сельского хозяйства достаточно велика, заявил посол республики в Российской Федерации Винай Кумар. "Мы покупаем соевые продукты и хотели бы покупать удобрения (у России). Готовы закупать тот объем удобрений, который... "Мы покупаем соевые продукты и хотели бы покупать удобрения (у России). Готовы закупать тот объем удобрений, который... читать дальше

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В Туркменистане за девять месяцев обеспечен стабильный темп роста ВВП на уровне 6,3%, заявил вице-премьер республики Ходжамырат Гелдимырадов. "В результате принимаемых программных мер за девять месяцев обеспечен стабильный темп роста ВВП, который составил 6,3%", -... "В результате принимаемых программных мер за девять месяцев обеспечен стабильный темп роста ВВП, который составил 6,3%", -... читать дальше

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Мозамбик планирует наладить сотрудничество с экспертами в сельском хозяйстве и инвесторами из России, готов проработать механизмы сотрудничества, сообщил посол Мозамбика в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха. "Мы хотим получать не продукты из России, а специалистов, чтобы их... "Мы хотим получать не продукты из России, а специалистов, чтобы их... читать дальше

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Республика Кения намерена реализовывать с Россией проекты в ряде сфер экономики, заявил чрезвычайный и полномочный посол Кении в РФ Питер Мутуку Матуки. "Я вижу огромную возможность развития наших взаимоотношений с Россией. Мы должны воспользоваться теми перспективами, которые... читать дальше

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На четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) появилась вторая по счету "Иволга 4.0", до конца года на диаметре запустят еще десять таких поездов, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На четвертый диаметр вышла вторая по счету "Иволга 4.0", до... "На четвертый диаметр вышла вторая по счету "Иволга 4.0", до... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. "Ваша профессия является одной из самых благородных и востребованных. Вы не просто даёте ученикам разносторонние знания и возможность... "Ваша профессия является одной из самых благородных и востребованных. Вы не просто даёте ученикам разносторонние знания и возможность... читать дальше

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Правительство РФ выделило 9 млрд рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 "Восток", сообщает сайт кабинета министров в субботу. Распоряжение, датированное 4 октября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Распоряжение, датированное 4 октября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "На... "На... читать дальше

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Запасы зерна (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ на 1 сентября составляли 32,958 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (39,917 млн тонн), сообщается в материалах Федеральной службы госстатистики (Росстата). В том числе запасы пшеницы... читать дальше

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Выпуск свинца в мире будет превышать спрос в 2024-2025 гг, при этом рынок цинка будет дефицитным в этом году и вернется к профициту в 2025 году, прогнозирует Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (ILZSG). Выпуск рафинированного свинца в 2024 году, как... Выпуск рафинированного свинца в 2024 году, как... читать дальше

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Перевозки черных металлов по сети РЖД за девять месяцев 2024 года упали на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 61,3 млн тонн, говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". Внутренние перевозки черных металлов составили 41,8 млн... Внутренние перевозки черных металлов составили 41,8 млн... читать дальше

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Власти Великобритании планируют выделить 21,7 млрд фунтов стерлингов ($28,4 млрд) в течение 25 лет на создание площадок по улавливанию и хранению углекислого газа после того, как в стране на этой неделе закрылась последняя угольная электростанция. "Правительство... "Правительство... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго повторно подготовили совместный приказ о нормативах биржевой торговли товарами производства химической и нефтехимической промышленности, актуализировав срок внедрения правил. Проект приказа размещен на портале... Проект приказа размещен на портале... читать дальше

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"Русал" планирует начать активную фазу строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в 2025 году, сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на вице-президента компании Елену Безденежных. Строительство второй очереди завода, в результате чего мощности... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в сентябре достигло максимума за полгода, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце работала 1751 установка против 1735 в августе. Таким образом число... В среднем в минувшем месяце работала 1751 установка против 1735 в августе. Таким образом число... читать дальше

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Сбор грунтовых овощей в организованном секторе РФ к началу октября в годовом выражении вырос на 17,8 тыс. тонн, до более 3,3 млн тонн, сообщает Минсельхоз. Лидерами по производству таких овощей являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край,... читать дальше

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