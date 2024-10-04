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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 95,0262 руб., евро - 104,8664 руб.
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04 октября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 95,0262 руб., евро - 104,8664 руб.

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4 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 95,0262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,08 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 104,8664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,83 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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