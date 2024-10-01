.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2221 руб., курс евро - размере 104,1735 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
Вклад бюджета в инфляцию с 2025 года будет нейтральным
Бюджет с 2025 года будет структурно сбалансирован, его вклад в инфляцию оценивается как нейтральный, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Со следующего года, это была программа, намеченная еще три года назад, мы возвращаемся к...
 
Методику расчета прожиточного минимума предлагают изменить
Правительство предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума с 2026 г. – отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Это следует из законопроекта-спутника, внесенного в Госдуму...
 
К 2027 году рынок безопасной разработки ПО вырастет вдвое
В прошлом году объем российского рынка безопасной разработки программного обеспечения (ПО) увеличился до 10-12 млрд рублей. К 2027 году он как минимум вырастет вдвое, а по самым оптимистичным прогнозам достигнет 60 млрд рублей, отмечается в...
 
01 октября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2221 руб., курс евро - размере 104,1735 руб.

 0  
1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 93,2221 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,95 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 104,1735 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,41 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
02 октября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 октября снизилась на 0,05% и составила 52572,516 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52572,516 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 27,681 млрд руб., или на...
.
02 октября 2024 года 19:26
Зарплаты в РФ в июле выросли на 8,1% в реальном выражении - Росстат
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2024 года составил в годовом сравнении 8,1% после увеличения показателя на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщила...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 19:20
Рост цен на огурцы за неделю ускорился почти в 4 раза, яйца подорожали на 0,1% - Росстат
Цены на огурцы в РФ за неделю с 24 по 30 сентября выросли на 2,3%, сообщил Росстат. Темпы подорожания ускорились почти в 4 раза. Неделей ранее они составляли 0,6%.

В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,7%, но темы снижения цен замедлились в 2 раза. Неделей...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 19:17
Доля расходов домашних хозяйств в структуре ВВП РФ во 2-м квартале снизилась до 50,9%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-м квартала 2024 года составила 70,9% против 72,6% во 2-м квартале 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).в докладе об использовании ВВП во 2-м квартале 2024 года.

При...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,401 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,17 коп. и составил 13,401 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,495 руб. Было заключено 42147 сделок. Объем торгов составил 70644,48 млн...
.
02 октября 2024 года 19:13
В сентябре предпринимательская уверенность в РФ немного снизилась в обработке и повысилась в добыче - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,5 процентного пункта и составил плюс 6,2%, говорится в сообщении Росстата.

Ранее в августе этого года индекс оценивался в 5,7%, в июле...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 19:11
Безработица в РФ в августе осталась на минимальном уровне в 2,4% - Росстат
Безработица в России в августе 2024 года осталась на уровне 2,4%, достигнутом в июне и удерживавшемся в июле, показатель соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Предыдущий...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 19:10
Цены на бензин в РФ с 24 по 30 сентября выросли на 0,14% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России в последнюю неделю сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,14% после аналогичного повышения с 17 по 23 сентября, на 0,22% - с 10 по 16 сентября и на 0,38% - с 3 по 9 сентября, сообщил Росстат.

По отношению к началу...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 19:07
Темпы роста оборота розничной торговли в августе замедлились до 5,1% - Росстат
Оборот розничной торговли в России в августе в годовом выражении увеличился на 5,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,7%.

Темпы роста показателя замедлились:...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 19:03
За период с 24 по 30 сентября инфляция ускорилась до 0,19% - Росстат
За период с 24 по 30 сентября 2024 года потребительские цены повысились на 0,19%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 17 по 23 сентября инфляция составила 0,06%.

С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года - на 5,72%.

В...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 19:02
Рост выпуска по базовым видам деятельности в РФ в августе замедлился до 1,7%
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2024 года вырос на 1,7% в годовом выражении после увеличения на 4,1% в июле, на 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в январе, сообщила Федеральная...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 18:56
Индекс МосБиржи упал на 1,7% индекс РТС - на 2,9%
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 04-0,56%, завершил среду существенным падением индексов.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,68% и составил 2766,79 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 2,88% - до 922,28 пункта....    читать дальше
.
02 октября 2024 года 18:47
В Петербурге зафиксирован рост случаев COVID-19
Коронавирусом в Петербурге за сутки заразились более 400 человек, сообщила в среду пресс-служба правительства северной столицы.

По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 408 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 250, в середине...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 18:40
ТБанк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию на 3 млрд руб.
ТБанк (ранее - "Тинькофф банк") в рамках присоединения Росбанка разместит допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров Росбанка.

Предполагается, что ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 18:32
"СовЭкон" снизил на этот сельхозгод прогнозы экспорта пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ
Компания "СовЭкон" снизила прогнозы экспорта российских пшеницы, кукурузы и ячменя в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.).

Согласно ее сообщению, оценка экспорта пшеницы снижена до 47,6 млн тонн с прежних 48,1 млн тонн, кукурузы - до 2,2 млн тонн с 2,4 млн тонн,...    читать дальше
.
02 октября 2024 года 18:24
В сентябре объем торгов на "Мосбирже" снизился на 3,9% в годовом выражении
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9% - до 119,2 трлн рублей со 124,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.