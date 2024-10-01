ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2221 руб., курс евро - размере 104,1735 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 104,1735 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,41 коп.

1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 93,2221 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,95 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52572,516 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 27,681 млрд руб., или на...

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2024 года составил в годовом сравнении 8,1% после увеличения показателя на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщила... читать дальше

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Цены на огурцы в РФ за неделю с 24 по 30 сентября выросли на 2,3%, сообщил Росстат. Темпы подорожания ускорились почти в 4 раза. Неделей ранее они составляли 0,6%. В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,7%, но темы снижения цен замедлились в 2 раза. Неделей... В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,7%, но темы снижения цен замедлились в 2 раза. Неделей... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-м квартала 2024 года составила 70,9% против 72,6% во 2-м квартале 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).в докладе об использовании ВВП во 2-м квартале 2024 года. При... При... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,17 коп. и составил 13,401 руб. Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,495 руб. Было заключено 42147 сделок. Объем торгов составил 70644,48 млн... Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,495 руб. Было заключено 42147 сделок. Объем торгов составил 70644,48 млн...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,5 процентного пункта и составил плюс 6,2%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в августе этого года индекс оценивался в 5,7%, в июле... Ранее в августе этого года индекс оценивался в 5,7%, в июле... читать дальше

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Безработица в России в августе 2024 года осталась на уровне 2,4%, достигнутом в июне и удерживавшемся в июле, показатель соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущий... Предыдущий... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России в последнюю неделю сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,14% после аналогичного повышения с 17 по 23 сентября, на 0,22% - с 10 по 16 сентября и на 0,38% - с 3 по 9 сентября, сообщил Росстат. По отношению к началу... По отношению к началу... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в августе в годовом выражении увеличился на 5,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,7%. Темпы роста показателя замедлились:... Темпы роста показателя замедлились:... читать дальше

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За период с 24 по 30 сентября 2024 года потребительские цены повысились на 0,19%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 17 по 23 сентября инфляция составила 0,06%. С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года - на 5,72%. С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года - на 5,72%. В... В... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2024 года вырос на 1,7% в годовом выражении после увеличения на 4,1% в июле, на 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в январе, сообщила Федеральная... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 04-0,56%, завершил среду существенным падением индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,68% и составил 2766,79 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,68% и составил 2766,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 2,88% - до 922,28 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 2,88% - до 922,28 пункта.... читать дальше

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Коронавирусом в Петербурге за сутки заразились более 400 человек, сообщила в среду пресс-служба правительства северной столицы. По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 408 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 250, в середине... По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 408 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 250, в середине... читать дальше

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ТБанк (ранее - "Тинькофф банк") в рамках присоединения Росбанка разместит допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров Росбанка. Предполагается, что ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей... Предполагается, что ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей... читать дальше

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Компания "СовЭкон" снизила прогнозы экспорта российских пшеницы, кукурузы и ячменя в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). Согласно ее сообщению, оценка экспорта пшеницы снижена до 47,6 млн тонн с прежних 48,1 млн тонн, кукурузы - до 2,2 млн тонн с 2,4 млн тонн,... Согласно ее сообщению, оценка экспорта пшеницы снижена до 47,6 млн тонн с прежних 48,1 млн тонн, кукурузы - до 2,2 млн тонн с 2,4 млн тонн,... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9% - до 119,2 трлн рублей со 124,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на... По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на... читать дальше

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