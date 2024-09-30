ЦБ РФ установил курс евро с 1 октября в размере 104,1735 руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 104,1735 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,41 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53609,669 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 334,111 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,09 коп. и составил 13,2376 руб. Минимальный курс юаня составил 13,182 руб., максимальный - 13,3175 руб. Было заключено 41112 сделок. Объем торгов составил 64918,87... Минимальный курс юаня составил 13,182 руб., максимальный - 13,3175 руб. Было заключено 41112 сделок. Объем торгов составил 64918,87...

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Активы автодилера "Рольф" выведены из-под временного управления Росимущества после того, как компания сообщила о приобретении ее активов главой Международной ассоциации бокса (IBA) предпринимателем Умаром Кремлевым. Передача автодилера во временное управление... Передача автодилера во временное управление... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник (последние торги сентября) снижением индекса МосБиржи на 0,03% и РТС - на 0,58% на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и развернувшейся к вечеру к умеренному росту нефти. В Азии в понедельник наблюдалась... В Азии в понедельник наблюдалась... читать дальше

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Объем финансирования госпрограммы "Развитие авиационной промышленности" в 2025-2026 гг. может составить около 114,2 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку: это на 62% больше, чем предполагалось ранее. Так, в 2025 году на эти цели... Так, в 2025 году на эти цели... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" 9,5 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода и по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2035 году, сообщило... читать дальше

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Поступление акцизов на алкогольную продукцию крепостью более 9 градусов (кроме производимой из подакцизного винограда) в 2025 году в бюджет РФ предусмотрено в объеме 51,362 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем в 2024 году (41,163 млрд рублей), сообщается в... читать дальше

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Цены на нефть перешли к уверенному росту на торгах в понедельник. Стоимость наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск составила $72,33 за баррель, что на $0,79 (1,1%) выше, чем на закрытие... Стоимость наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск составила $72,33 за баррель, что на $0,79 (1,1%) выше, чем на закрытие... читать дальше

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Пенсии работающих и неработающих пенсионеров в РФ в следующем году планируется проиндексировать один раз 1 января на 7,3%, в 2026-2027 годах индексация запланирована дважды - 1 февраля и 1 апреля, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О бюджете Фонда... читать дальше

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Правительство РФ хочет получить право увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 г. на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения поправок в закон о бюджете текущего года. Проект соответствующих изменений в закон "О внесении изменений в статьи 966 и 2201... Проект соответствующих изменений в закон "О внесении изменений в статьи 966 и 2201... читать дальше

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Субъекты РФ, получившие бюджетный кредит из федерального бюджета (за исключением кредитов на инфраструктурные проекты и некоторых других случаев), с 2025 г. не смогут размещать бюджетные средства на банковских депозитах на срок более чем на один месяц, следует из законопроекта,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "АКРА" подтвердило кредитный рейтинг "Национального клирингового центра" (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг НКЦ обусловлен устойчивым бизнес-профилем,... Рейтинг НКЦ обусловлен устойчивым бизнес-профилем,... читать дальше

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EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО выросла за 6 месяцев 2024 г. на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 456,7 млрд руб., сообщается в отчете эмитента. Рентабельность по EBITDA снизилась на 1 процентный пункт, до 28,6% по сравнению с годом... Рентабельность по EBITDA снизилась на 1 процентный пункт, до 28,6% по сравнению с годом... читать дальше

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Число пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, в 2024 г. вырастет по прогнозу на 1,5% к уровню 2023 г. и составит 1 млрд 226,4 млн человек, пассажирооборот увеличится на 2,1%, до 140,9 млрд пасс-км, соответствующие цифры приводятся в прогнозе... читать дальше

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Наблюдательный совет "Московской биржи" принял решение о прекращении полномочий Юрия Денисова на посту председателя правления, говорится в сообщении торговой площадки. Руководитель Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) Виктор Жидков... Руководитель Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) Виктор Жидков... читать дальше

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Правительство РФ предложило прописать в бюджетном кодексе механизм "квазиприватизации" для активов, которые возвращены государству судебными решениями и в дальнейшем переданы госкорпорациям, чтобы бюджет пополнялся даже по итогам формально безвозмездного внесения новой... читать дальше

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