ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 92,7126 руб., евро - 103,4694 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 103,4694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,63 коп.

29 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 92,7126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,52 коп.

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По состоянию на 1 августа 2024 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита со среднерыночными параметрами (размер, ставка, срок), составил 103,2 тыс. руб., немного увеличившись (на 1,5%) по сравнению с 1 января 2024 года (101,6... читать дальше

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Цены на жилую недвижимость в Великобритании в сентябре выросли на максимальные с ноября 2022 года 3,2% в годовом выражении, говорится в сообщении британского ипотечного общества Nationwide Building Society. Показатель растет восьмой месяц подряд, в августе рост составлял... читать дальше

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Оптовые цены на газ и тарифы на его транспортировку в предстоящем трехлетнем периоде не планируется повышать сверх уже заложенного ранее темпа роста, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский "Интерфаксу". "Нет. Должны быть экономически обоснованные заявки, их нет", - сказал он,... читать дальше

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Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" одобрили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 2,494 руб. на акцию, сообщила компания. За 2023 год ММК выплатил дивиденды на уровне 2,75 руб./акция, за I квартал выплаты не осуществлялись. Датой, на... Датой, на... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 27 сентября на 0,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал... ЦБ 9 января 2024 года начал... читать дальше

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Французско-итальянский автопроизводитель Stellantis ухудшил прогноз ряда финансовых показателей на текущий год из-за ухудшения ситуации в мировой автомобильной отрасли и усиливающейся конкуренции со стороны Китая. Как говорится в пресс-релизе компании, свободный... Как говорится в пресс-релизе компании, свободный... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2024 года исполнен с дефицитом 27,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства. Ранее Минфин предварительно оценивал размер бюджетного дефицита за этот период в размере 331,4 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал размер бюджетного дефицита за этот период в размере 331,4 млрд рублей. По... По... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -90 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,19 пункта (0,706%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2878,75 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,86 пункта (0,706%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,86 пункта (0,706%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Китайский юань немного повышается на "Московской бирже" утром в понедельник, рубль понижается при открытии последних торгов месяца. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,299 руб. (+1,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,299 руб. (+1,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом... читать дальше

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Турция этим жарким летом помимо задачи надежного энергоснабжения решала также сложную проблему, как покупать газ по наиболее выгодным ценам. И если с индексированными по цене нефти долгосрочными контрактами ситуация довольно предсказуемая, то непрогнозируемые спотовые котировки... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Промсвязьбанка до максимального уровня - AAA(RU), что отражает мнение агентства о росте значимости банка для государства, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг AA+(RU)... читать дальше

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Курс биткойна с начала сентября подскочил на 12,3%, что является лучшей динамикой для этого месяца с момента запуска криптовалюты в 2009 году, по данным Dow Jones Market Data. Поддержку биткойну оказали объявленные Китаем меры стимулирования экономики, а также ожидания... Поддержку биткойну оказали объявленные Китаем меры стимулирования экономики, а также ожидания... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,45/95,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 57 коп., Cредний курс продажи...

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Последние торги сентября фондовый рынок России начал на позитиве на фоне разнополярных внешних сигналов. Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу на позитиве. Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу на позитиве. Американские фондовые индексы завершили пятницу разнонаправленными изменениями, инвесторы... Американские фондовые индексы завершили пятницу разнонаправленными изменениями, инвесторы... читать дальше

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Биржевая торговля сахаром в РФ в 1-м полугодии составила 288 тыс. тонн, что более чем в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила замглавы ФАС Карина Таукенова. "За 1-е полугодие 2024 года объем сахара, реализованного на бирже, по... "За 1-е полугодие 2024 года объем сахара, реализованного на бирже, по... читать дальше

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