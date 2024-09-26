Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 сентября

26 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 27 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7907,07 (+77,4) руб./грамм; на серебро - 94,61 (+2,9) руб./грамм; на платину - 2941,26 (+42,21) руб./грамм; на палладий - 3116,54 (-32,02) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52897,765 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 734,270 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,42 коп. и составил 13,1549 руб. Минимальный курс юаня составил 13,107 руб., максимальный - 13,244 руб. Было заключено 47562 сделки. Объем торгов составил 110550,93... Минимальный курс юаня составил 13,107 руб., максимальный - 13,244 руб. Было заключено 47562 сделки. Объем торгов составил 110550,93...

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,6%, и завершил четверг в небольшом минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,02% и составил 2829,65 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,02% и составил 2829,65 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,04% - до 964,64 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,04% - до 964,64 пункта.... читать дальше

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Системно значимые банки вводят период охлаждения в отношении около 20 тыс. переводов ежедневно, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "По нашим данным, системно значимые кредитные организации (СЗКО) в среднем охлаждают порядка 20... "По нашим данным, системно значимые кредитные организации (СЗКО) в среднем охлаждают порядка 20... читать дальше

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Citigroup Inc. и Apollo Global Management Inc. запускают совместную программу объемом $25 млрд для прямого кредитования бизнеса. На начальном этапе она будет сфокусирована на Северной Америке, а в дальнейшем может быть расширена на другие регионы, говорится в сообщении... На начальном этапе она будет сфокусирована на Северной Америке, а в дальнейшем может быть расширена на другие регионы, говорится в сообщении... читать дальше

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Цены на нефть снижаются вечером на информации о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. Спаду на рынке также способствуют новости из Ливии. Власти западной и восточной частей страны согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается,... Спаду на рынке также способствуют новости из Ливии. Власти западной и восточной частей страны согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается,... читать дальше

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Банк России предлагает вводить период охлаждения при выдаче розничных кредитов по умолчанию, даже если нет признаков мошенничества, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мошенники у нас изобретательные, эти признаки мошенничества еще должны пониматься как признаки,... "Мошенники у нас изобретательные, эти признаки мошенничества еще должны пониматься как признаки,... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о классификации гостиниц в России, а также создании реестра аккредитованных объектов размещения. Как отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, гостиницы не могут работать в России без присвоения... Как отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, гостиницы не могут работать в России без присвоения... читать дальше

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Валютное кредитование в России будет ограничено в силу ряда факторов, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Нужно готовиться, и мы готовимся к тому, что тем или иным способом валютное кредитование в России будет ограничиваться либо, как это... "Нужно готовиться, и мы готовимся к тому, что тем или иным способом валютное кредитование в России будет ограничиваться либо, как это... читать дальше

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина раскритиковала банки, которые используют цифровые сервисы для продажи кредитных продуктов, но "забывают" о достижениях цифровизации, когда речь заходит о защите прав клиентов. "Проблемный вопрос - это уловки в онлайн кредитовании, когда... "Проблемный вопрос - это уловки в онлайн кредитовании, когда... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,50 коп. и составил 13,152 руб. Минимальный курс юаня составил 13,1055 руб., максимальный - 13,24 руб. Было заключено 20804 сделки. Объем торгов составил 47998,12 млн... Минимальный курс юаня составил 13,1055 руб., максимальный - 13,24 руб. Было заключено 20804 сделки. Объем торгов составил 47998,12 млн...

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует в этом году на 21% увеличить поставки продукции в сектор общественного питания. "В канале фудсервис мы фиксируем устойчивый рост наших продаж в 2024 году. Ожидаем, что по итогам года... "В канале фудсервис мы фиксируем устойчивый рост наших продаж в 2024 году. Ожидаем, что по итогам года... читать дальше

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Проблемы банков из-за оттока валютной ликвидности не должны порождать сложности на валютном рынке, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Если случается отток коротких валютных депозитов, а мы такие случаи видели, то выход банков на валютный рынок чреват... "Если случается отток коротких валютных депозитов, а мы такие случаи видели, то выход банков на валютный рынок чреват... читать дальше

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Цена золота обновила рекорд в четверг, тогда как серебро подорожало до максимума за 12 лет на возросших ожиданиях активного смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва. Фьючерсы на золото на бирже Comex в ходе торгов поднималось до $2707,9 за унцию. Фьючерсы на золото на бирже Comex в ходе торгов поднималось до $2707,9 за унцию. Серебро... Серебро... читать дальше

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Обсуждение возможности отмены запрета на экспорт бензинов из РФ возможно в октябре, чтобы избежать затоваривания и остановки нефтеперерабатывающих мощностей. Такое мнение журналистам высказал глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов. Отвечая на вопрос, когда можно... Отвечая на вопрос, когда можно... читать дальше

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ЦБ РФ попросит закрепить в законе ипотечный стандарт, если банки продолжат "плодить" схемы на рынке кредитования жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XXI Международного банковского форума. "Мы всегда говорили о тех дисбалансах, которые есть из-за... "Мы всегда говорили о тех дисбалансах, которые есть из-за... читать дальше

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