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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 сентября
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26 сентября 2024 года 17:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 сентября
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26 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7907,07 (+77,4) руб./грамм; на серебро - 94,61 (+2,9) руб./грамм; на платину - 2941,26 (+42,21) руб./грамм; на палладий - 3116,54 (-32,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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