Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4543,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4648,05 млрд руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 сентября составили по Российской Федерации 4543,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4351,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4685,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4485,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 сентября составили 4648,05 млрд руб. против 4562,6986799999995 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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