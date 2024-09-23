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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4862,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4531,43 млрд руб.
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23 сентября 2024 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4862,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4531,43 млрд руб.
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23 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 сентября составили по Российской Федерации 4862,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4627 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4718 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4510,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 сентября составили 4531,43 млрд руб. против 4547,733480000001 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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