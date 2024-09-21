ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 92,5848 руб., евро - 103,3773 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3773 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,83 коп.

21 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 92,5848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,14 коп.

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Летом 2024 года спрос на новых кроссоверов и внедорожников (SUV) продемонстрировал рост на 23,7% по сравнению с летом 2023 года, свидетельствуют данные "Авито Авто". Объем предложения в этом сегменте также увеличился на 40,2% за тот же период. Средняя цена SUV составила 3 140... читать дальше

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Более 14 тыс. человек в Северо-Восточном административном округе получили новые квартиры по программе реновации, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин. "Новые квартиры в СВАО по программе реновации получили уже больше 14 тыс. человек. На северо-востоке введены в... читать дальше

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России в середине сентября составила 174,1 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,2% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "ЦИАН.Аналитики". В "Этажах" показатель для России в целом оценивают в 137,4... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года на площадках "Руднево", "Алабушево" и "Печатники" статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) получили десять компаний по производству высокотехнологичных изделий. "С начала текущего года десять... "С начала текущего года десять... читать дальше

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Станция "Бульвар Генерала Карбышева" Рублёво-Архангельской линии метро строится с двумя подземными вестибюлями, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков. По его словам, выходы с нее будут вести на ул.... читать дальше

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В столичных регионах и Краснодарском крае за лето снизилась средняя стоимость загородного дома. Причины - появление коттеджей меньшей площади и смещение спроса в соседние со столичными регионы, пишет "Российская газета". Активность на загородном рынке минувшим летом... Активность на загородном рынке минувшим летом... читать дальше

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Состав нового правительства Франции, сформированный премьер-министром Мишелем Барнье, объявлен вечером в субботу. "Имеющая правый уклон команда из 39 человек очень молода и включает в себя мало политических тяжеловесов", - так прокомментировала выбор Барнье на посты министров,... читать дальше

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Россия рассчитывает к китайскому Новому году открыть первый в Китае торговый центр российских товаров, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и сотрудничества, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он провел встречу с губернатором провинции Шэнси... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 92,5848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,14 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3773 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3773 руб. По...

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Москва с начала 2024 года предоставила инвесторам почти 220 га земли для реализации проектов, сообщил сегодня столичный мэр Сергей Собянин. "С начала года Москва предоставила инвесторам около 220 га для реализации масштабных инвестиционных проектов. Это почти в два раза больше,... читать дальше

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Специалисты Роспотребнадзора отслеживают ситуацию с новым вариантом коронавируса XEC, который был выявлен в Германии и других странах, который быстро распространяется, а его симптомы схожи с подвариантами "омикрона". "Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме... "Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме... читать дальше

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Инвестор реорганизует участок бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" на северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, правительством... читать дальше

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Посол Армении в Туркменистане Рубен Харазян заявил о росте товарооборота на 50% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, и на 5% за первую половину 2024 года. "В 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 50% по сравнению с 2022 годом, а за первые шесть месяцев... "В 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 50% по сравнению с 2022 годом, а за первые шесть месяцев... читать дальше

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Акционеры проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в пятницу в Баку подписали второе приложение к действующему соглашению о разделе продукции (СРП) от 14 сентября 2017 года, предусматривающее добычу газа из глубокозалегающих пластов данного блока... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей из резервного фонда правительства Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от паводка весной 2024 года. "Более 2 млрд рублей будет... "Более 2 млрд рублей будет... читать дальше

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Молочная отрасль РФ может столкнуться с нехваткой сырья из-за того, что потребление растет существенно быстрее, чем предложение товарного молока, считает гендиректор Национального союза молока (Союзмолоко) Артем Белов. "У нас впервые за очень долгое время потребление... "У нас впервые за очень долгое время потребление... читать дальше

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