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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 92,5848 руб., евро - 103,3773 руб.
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21 сентября 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 92,5848 руб., евро - 103,3773 руб.
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21 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 92,5848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,14 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3773 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,83 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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