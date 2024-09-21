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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 92,5848 руб., евро - 103,3773 руб.
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21 сентября 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 92,5848 руб., евро - 103,3773 руб.

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21 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 92,5848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,14 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3773 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,83 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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