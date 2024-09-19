ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 сентября в размере 91,6712 руб., евро - 102,039 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 102,039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,33 коп.

19 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 91,6712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,20 коп.

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Федеральная резервная система (ФРС) США не опоздала со снижением процентных ставок, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания. Регулятор в среду снизил ставку по федеральным кредитным средствам (federal... Регулятор в среду снизил ставку по федеральным кредитным средствам (federal... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром в четверг, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и данные о нефтяных запасах в Соединенных Штатах. ФРС в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов... ФРС в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением волатильную сессию в среду, участники рынка оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла. ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным... ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $38,53 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $866,8 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 90,39 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Цены на молочную продукцию в РФ за неделю с 10 по 16 сентября продолжили рост. Наибольшие темпы подорожания - у сливочного масла. Как сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) цены на масло за неделю выросли на 1,1% (на 1% неделей ранее). Сметана подорожала на... Как сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) цены на масло за неделю выросли на 1,1% (на 1% неделей ранее). Сметана подорожала на... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) ухудшила оценку роста реального ВВП США в 2024 году до 2% с ожидавшихся в июне 2,1%, говорится в сообщении американского ЦБ. При этом Федрезерв прогнозирует подъем экономики аналогичными темпами в последующие три года. В долгосрочной... При этом Федрезерв прогнозирует подъем экономики аналогичными темпами в последующие три года. В долгосрочной... читать дальше

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Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в среду. Основное внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны в 21:00 мск. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС,... Основное внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны в 21:00 мск. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС,... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 91,6712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,20 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 102,039 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 102,039 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51926,015 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 174,459 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,13 коп. и составил 12,9487 руб. Минимальный курс юаня составил 12,882 руб., максимальный - 13,005 руб. Было заключено 68710 сделок. Объем торгов составил 119108,46... Минимальный курс юаня составил 12,882 руб., максимальный - 13,005 руб. Было заключено 68710 сделок. Объем торгов составил 119108,46...

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Производители пищевой продукции в августе этого года по сравнению с июлем повысили цены на 0,7%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста немного замедлились. В июле по сравнению с июнем они выросли на 0,8%. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению... Темпы роста немного замедлились. В июле по сравнению с июнем они выросли на 0,8%. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению... читать дальше

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