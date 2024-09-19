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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 сентября в размере 91,6712 руб., евро - 102,039 руб.
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19 сентября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 сентября в размере 91,6712 руб., евро - 102,039 руб.
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19 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 91,6712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,20 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 102,039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,33 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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