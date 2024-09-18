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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9487 руб.
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18 сентября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9487 руб.
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18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,13 коп. и составил 12,9487 руб. Минимальный курс юаня составил 12,882 руб., максимальный - 13,005 руб. Было заключено 68710 сделок. Объем торгов составил 119108,46 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,9985 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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