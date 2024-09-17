ЦБ РФ установил курс евро с 18 сентября в размере 101,5057 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 101,5057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,68 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51751,556 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 608,368 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,69 коп. и составил 12,9174 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8475 руб., максимальный - 12,9665 руб. Было заключено 45835 сделок. Объем торгов составил 106492,83... Минимальный курс юаня составил 12,8475 руб., максимальный - 12,9665 руб. Было заключено 45835 сделок. Объем торгов составил 106492,83...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью в ожидании снижения ставки Федрезервом США. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia вырос на... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia вырос на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно растут. Поддержку котировкам продолжает оказывать ураган "Франсин". По состоянию на понедельник на американском побережье Мексиканского залива было приостановлено более 12% мощностей по добыче нефти, пишет Trading Economics. Другой... Другой... читать дальше

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Экспорт в восточном направлении по сети ОАО "РЖД" вырос в январе-августе 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%, до 102,5 млн тонн. По сообщению РЖД, основной рост обеспечен грузами ТЭК - углем (+4,3% к январю-августу 2023 г.), нефтяными... По сообщению РЖД, основной рост обеспечен грузами ТЭК - углем (+4,3% к январю-августу 2023 г.), нефтяными... читать дальше

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РФ имеет огромный потенциал по добыче, выращиванию и потреблению водорослей, но используется он недостаточно. Для развития этого направления рыбохозяйственного комплекса Росрыболовство может разработать отдельную программу, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков на круглом... читать дальше

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Банк России готов дать негосударственным пенсионным фондам (НПФ) больше свободы по инвестированию в рисковые инструменты, но их доля не должна преобладать в портфеле, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. "Если мы... "Если мы... читать дальше

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Совокупный глобальный экономический эффект от внедрения бизнесом разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) составит порядка $19,9 трлн до 2030 года включительно, говорится в аналитическом отчете International Data Corporation (IDC). Согласно прогнозу IDC, в 2030 году на... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7595,71 (+49,92) руб./грамм; на серебро - 90,86 (+3,05) руб./грамм; на платину - 2907,18 (-11,39) руб./грамм; на палладий - 3139,4 (+30,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк России отметил возрастающую динамику торговой активности проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах и по результатам проверок установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами и акциями на организованных торгах, в которые были... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 101,5057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,68 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 91,4292 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,69 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Беспошлинная квота на ввоз в РФ мяса кур на 2025 год продлена не будет. "Минсельхоз России держит на постоянном контроле цены на социально значимые продукты, в том числе мясную продукцию. Ситуация стабильная, продление меры на 2025 год в настоящее время не... "Минсельхоз России держит на постоянном контроле цены на социально значимые продукты, в том числе мясную продукцию. Ситуация стабильная, продление меры на 2025 год в настоящее время не... читать дальше

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Банк России прорабатывает введение периода охлаждения для договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), который может составить около 30 дней, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. "Для ПДС нам очень нужно,... "Для ПДС нам очень нужно,... читать дальше

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7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-795 на 58 млрд 442,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца,... Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца,... читать дальше

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