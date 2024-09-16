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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 17 сентября в размере 101,2789 руб.
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16 сентября 2024 года 17:19
ЦБ РФ установил курс евро с 17 сентября в размере 101,2789 руб.
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16 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 101,2789 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,31 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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.16 сентября 2024 года 17:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 101,2789 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,31 коп. Это автоматическое сообщение.
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