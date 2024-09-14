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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 сентября в размере 90,9345 руб., евро - 100,7958 руб.
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14 сентября 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 сентября в размере 90,9345 руб., евро - 100,7958 руб.
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14 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 90,9345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,51 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 100,7958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,51 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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