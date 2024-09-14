ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 сентября в размере 90,9345 руб., евро - 100,7958 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 100,7958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,51 коп.

14 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 90,9345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,51 коп.

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Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в сентябре составила 33,6 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 49,4 тыс. руб. К августу значения выросли на 7% и... читать дальше

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Москва с 2019 года заключила с предпринимателями договоры купли-продажи более чем 6,75 тыс. нежилых объектов по итогам торгов и в рамках преимущественного права выкупа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир... читать дальше

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Решения, связанные с возможностью ограничения поставок на мировой рынок российских урана, титана и никеля, будут приниматься осторожно, в том числе чтобы не потерять позиции на конкурентном рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще раз повторяю,... "Еще раз повторяю,... читать дальше

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Микроквартиры площадью в 14 кв. м и меньше чаще всего встречаются в пяти регионах России, сообщили "Известиям" участники рынка. Лидером стала Москва, затем идут Красноярский край, Тюменская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Самое дорогое из таких помещений - студия почти за... читать дальше

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До конца нынешнего года должна быть принята стратегия семейно-демографической политики на ближайшие 12 лет, а также нацпроект "Семья". Под него выделяются серьезные ресурсы. Но, как считает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, вопрос не только в материальной... читать дальше

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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поздравил работников леса и лесоперерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства РФ. "Россия – лесная держава, и сегодня мы видим, что российская лесоперерабатывающая промышленность -... "Россия – лесная держава, и сегодня мы видим, что российская лесоперерабатывающая промышленность -... читать дальше

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Наибольшая средняя предлагаемая зарплата в России сейчас в добывающей промышленности - около 80 тысяч рублей в месяц. Об этом, как пишет "Российская газета", сообщил замглавы Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда. По его словам, высокие зарплаты также... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 90,9345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,51 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 100,7958 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 100,7958 руб. По...

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Столица по итогам торгов заключила договор с инвестором о комплексном развитии участка площадью около 2 гектаров на севере города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "По проекту в течение шести лет на участке... "По проекту в течение шести лет на участке... читать дальше

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В Москве не исключают возможности введения точечных страновых ограничений на экспорт урана, титана и никеля, однако взвешивают все возможные последствия такого решения, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Экономические контрмеры на санкционное давление... "Экономические контрмеры на санкционное давление... читать дальше

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Белград и Баку договорились об увеличении поставок азербайджанского газа в Сербию, в ближайшее время стороны подпишут соответствующее соглашение, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович на встрече с президентом компании... читать дальше

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Инвесторы смогут приобрести на аукционах коммерческие помещения площадью от 143,8 кв. м до 489 "квадратов" в пяти административных округах, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, общая площадь объектов коммерческой недвижимости, расположенных... читать дальше

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Кассовые сборы российских кинотеатров за лето 2024 года превысили 8 млрд рублей, тем самым они оказались почти на треть выше сборов прошлого года и более чем в 1,5 раза выше сборов 2022 года, сообщила "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова "на полях" Х... читать дальше

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Министры финансов Азербайджана и РФ Самир Шарифов и Антон Силуанов провели в Москве первый "финансовый диалог", обсудили вопросы сотрудничества между министерствами финансов двух стран, говорится в сообщении Минфина Азербайджана. "На заседании стороны определили перспективные... читать дальше

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Минцифры России подготовило новые правила оказания услуг мобильной связи, в соответствии с которыми для покупки сим-карты россиянам необходимо будет подтвердить свою личность одним из трех способов, иностранцам - только лично по биометрии. Проект постановления правительства,... читать дальше

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Правительство Индии продлило беспошлинный импорт желтого гороха до 31 декабря 2024 года, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на уведомление министерства торговли и промышленности страны. Согласно документу, решение распространяется на все импортные поставки желтого... Согласно документу, решение распространяется на все импортные поставки желтого... читать дальше

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