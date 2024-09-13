ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,1096 руб., евро - 100,3907 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 100,3907 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,14 коп.

13 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 91,1096 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,57 коп.

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Столица по итогам торгов заключила договор с инвестором о комплексном развитии участка площадью около 2 гектаров на севере города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "По проекту в течение шести лет на участке... "По проекту в течение шести лет на участке... читать дальше

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В Москве не исключают возможности введения точечных страновых ограничений на экспорт урана, титана и никеля, однако взвешивают все возможные последствия такого решения, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Экономические контрмеры на санкционное давление... "Экономические контрмеры на санкционное давление... читать дальше

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Белград и Баку договорились об увеличении поставок азербайджанского газа в Сербию, в ближайшее время стороны подпишут соответствующее соглашение, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович на встрече с президентом компании... читать дальше

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Инвесторы смогут приобрести на аукционах коммерческие помещения площадью от 143,8 кв. м до 489 "квадратов" в пяти административных округах, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, общая площадь объектов коммерческой недвижимости, расположенных... читать дальше

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Кассовые сборы российских кинотеатров за лето 2024 года превысили 8 млрд рублей, тем самым они оказались почти на треть выше сборов прошлого года и более чем в 1,5 раза выше сборов 2022 года, сообщила "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова "на полях" Х... читать дальше

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Министры финансов Азербайджана и РФ Самир Шарифов и Антон Силуанов провели в Москве первый "финансовый диалог", обсудили вопросы сотрудничества между министерствами финансов двух стран, говорится в сообщении Минфина Азербайджана. "На заседании стороны определили перспективные... читать дальше

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Минцифры России подготовило новые правила оказания услуг мобильной связи, в соответствии с которыми для покупки сим-карты россиянам необходимо будет подтвердить свою личность одним из трех способов, иностранцам - только лично по биометрии. Проект постановления правительства,... читать дальше

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Правительство Индии продлило беспошлинный импорт желтого гороха до 31 декабря 2024 года, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на уведомление министерства торговли и промышленности страны. Согласно документу, решение распространяется на все импортные поставки желтого... Согласно документу, решение распространяется на все импортные поставки желтого... читать дальше

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Власти Турции рассматривают возможность обязать граждан страны и иностранных туристов оплачивать покупки на сумму свыше 7 тыс. лир, или $206, только банковскими карточками, сообщает газета Ekonomim. "Минфин Турции готовит новый проект постановления, согласно которому... "Минфин Турции готовит новый проект постановления, согласно которому... читать дальше

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Благосостояние канадских домохозяйств (активы минус обязательства) во втором квартале увеличилось на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до 17,01 трлн канадских долларов ($12,51 трлн), сообщило статуправление страны. Показатель превысил отметку в 17 трлн... Показатель превысил отметку в 17 трлн... читать дальше

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РФ для расширения экспорта рыбной продукции в Китай необходимо активнее развивать его нишевые рынки за счет маркетинговых инструментов, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, позицию которого приводит центр "Агроэкспорт" при... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 90,9345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,51 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 100,7958 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 100,7958 руб. По...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49257,054 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 107,528 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,65 коп. и составил 12,7229 руб. Минимальный курс юаня составил 12,674 руб., максимальный - 12,785 руб. Было заключено 68604 сделки. Объем торгов составил 143819,76... Минимальный курс юаня составил 12,674 руб., максимальный - 12,785 руб. Было заключено 68604 сделки. Объем торгов составил 143819,76...

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Рынок акций РФ к вечеру опять вышел в плюс после локальной просадки на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 19% годовых и сигнала регулятора о возможном ее дальнейшем повышении. Индекс МосБиржи днем опускался в район 2580 пунктов, но к вечеру приблизился к 2680... читать дальше

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