Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3108,3 млрд руб.

11 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 3108,3 млрд руб.

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снизились. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 1,5%. Он завершил "в минусе" уже седьмую сессию подряд. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 1,5%. Он завершил "в минусе" уже седьмую сессию подряд. Член совета управляющих Банка Японии Дзюнко Накагава заявила, что ЦБ продолжит... Член совета управляющих Банка Японии Дзюнко Накагава заявила, что ЦБ продолжит... читать дальше

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Площадь вовлеченных в оборот неиспользованных сельхозземель за три года (2022-2024 гг.) реализации госпрограммы "Земля" составит 2 млн га, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на коллегии Минсельхоза. "Рост сельхозпроизводства обеспечивается в том числе за... "Рост сельхозпроизводства обеспечивается в том числе за... читать дальше

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Все филиалы ПАО "Россети Волга" в семи регионах Приволжского федерального округа признаны системообразующими территориальными сетевыми организациями (СТСО), сообщила компания. "Россети Волга" работает в Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской... "Россети Волга" работает в Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской... читать дальше

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Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,8%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах в кулуарах конференции "Энергия для потребителей. "С начала года на 3,8% рост без учёта високосного года",-... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Полюс" на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности ПАО "Полюс" обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокими... "Рейтинг кредитоспособности ПАО "Полюс" обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокими... читать дальше

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Нерегулируемый майнинг цифровой валюты негативно влияет на развитие Сибири, считает полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. "По мнению полпреда, сегодня требуется ускорить принятие подзаконных нормативных правовых актов, которые введут в... "По мнению полпреда, сегодня требуется ускорить принятие подзаконных нормативных правовых актов, которые введут в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,69 пункта (0,138%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2667,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2690,5 (+0,72%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 12 августа по 11 сентября) - 89,545 руб. за доллар, минимальное значение - 87,388 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,01 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Общий объем российских инвестиций в энергетический сектор Ирака составляет $19 млрд, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Центральным элементом нашей практической кооперации традиционно является нефтегазовая отрасль. При участии ведущих российских нефтяных компаний... "Центральным элементом нашей практической кооперации традиционно является нефтегазовая отрасль. При участии ведущих российских нефтяных компаний... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,39/102,85 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,3/91,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,55/92,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи...

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Доля отечественного оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности РФ к 2030 году должна достичь 60-85%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Ставим цель к 2030 году обеспечить себя (отечественным) оборудованием примерно на 60-85% в зависимости от... "Ставим цель к 2030 году обеспечить себя (отечественным) оборудованием примерно на 60-85% в зависимости от... читать дальше

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Сегодня большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы повышается, исключениями являются британский и итальянский индикаторы. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:42 мск повысился на 0,13% - до 508,48... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:42 мск повысился на 0,13% - до 508,48... читать дальше

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Валовые международные резервы Казахстана, включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец августа 2024 года составили $105,241 млрд, говорится в материалах Нацбанка со ссылкой на предварительные данные. По итогам июля... По итогам июля... читать дальше

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ПАО "Россети Сибирь" назначено системообразующей ТСО (территориальной сетевой организацией) на территории регионов присутствия, включая Забайкальский край и Бурятию, относящиеся к Дальневосточному федеральному округу, сообщили "Интерфаксу" в компании. Также ПАО "Россети... Также ПАО "Россети... читать дальше

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