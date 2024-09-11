Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3599,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5982,22 млрд руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 сентября составили по Российской Федерации 3599,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3438,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5986,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5760,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 сентября составили 5982,22 млрд руб. против 3828,73729 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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