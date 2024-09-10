Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6955 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6285 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 37220 сделок. Объем торгов составил 81866,05 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,682 руб. за юань.

10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,25 коп. и составил 12,6955 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50471,028 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 287,202 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,25 коп. и составил 12,6955 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6285 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 37220 сделок. Объем торгов составил 81866,05... Минимальный курс юаня составил 12,6285 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 37220 сделок. Объем торгов составил 81866,05...

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Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, может выплатить дивиденды и за третий квартал 2024 года. Такую возможность не исключает заместитель генерального директора компании Андрей Баранов. "Если говорить про выплаты за третий... "Если говорить про выплаты за третий... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок и слабости нефти (ноябрьский фьючерс на Brent в ходе торгов опустился ниже $70 за баррель). В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei... читать дальше

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минприроды России подготовить предложения по совершенствованию тарифного законодательства по обращению с бытовыми отходами, говорится в сообщении пресс-службы... читать дальше

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Volkswagen официально уведомила профсоюз IG Metall, представляющий интересы большей части ее германских работников, о прекращении действия в конце года ряда трудовых соглашений, в том числе программы сохранения рабочих мест до 2029 года, пишет Financial Times. Таким... Таким... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 11 сентября, вновь снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 4,22%, до 1913,31 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 5,12%, до 1639,06... читать дальше

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В Содружестве Независимых Государств необходимо создать единый рынок транспортных услуг, заявил заместитель председателя Координационного транспортного совещания СНГ, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович во вторник на 14-й сессии отраслевых советов КТС... читать дальше

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Среднесуточный объем ввоза нефти в Китай в августе составил 11,56 млн б/с, что является наивысшим месячным показателем в 2024 году, согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. Результат августа на 16% превосходит показатель... Результат августа на 16% превосходит показатель... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,91 коп. и составил 12,7007 руб. Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,7515 руб. Было заключено 13784 сделки. Объем торгов составил 24196,1 млн... Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,7515 руб. Было заключено 13784 сделки. Объем торгов составил 24196,1 млн...

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Китаю необходимо за два года направить до 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на рефляцию и стимулирование возврата к устойчивому росту экономики, полагают экономисты инвестбанков, на которых ссылается Financial Times. Это в 2,5 раза больше, чем потратили китайские власти на... Это в 2,5 раза больше, чем потратили китайские власти на... читать дальше

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Цены на нефть теряют более 3% на торгах во вторник, стоимость Brent опустилась ниже отметки в $70 за баррель впервые с декабря 2021 года. Давление на рынок оказывают сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров в отношении... Давление на рынок оказывают сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров в отношении... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7322,47 (+39,72) руб./грамм; на серебро - 82,4 (-1,41) руб./грамм; на платину - 2765,3 (+51,14) руб./грамм; на палладий - 2762,37 (-12,81) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 100,4995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 91,1127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,74 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В Содружестве Независимых Государств в 2025 году завершат разработку модельного закона о технологиях искусственного интеллекта, сообщил вторник журналистам заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук... читать дальше

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