Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,7007 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,7515 руб. Было заключено 13784 сделки. Объем торгов составил 24196,1 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,694 руб. за юань.

10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,91 коп. и составил 12,7007 руб.

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 11 сентября, вновь снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 4,22%, до 1913,31 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 5,12%, до 1639,06... читать дальше

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В Содружестве Независимых Государств необходимо создать единый рынок транспортных услуг, заявил заместитель председателя Координационного транспортного совещания СНГ, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович во вторник на 14-й сессии отраслевых советов КТС... читать дальше

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Среднесуточный объем ввоза нефти в Китай в августе составил 11,56 млн б/с, что является наивысшим месячным показателем в 2024 году, согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. Результат августа на 16% превосходит показатель... Результат августа на 16% превосходит показатель... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,91 коп. и составил 12,7007 руб. Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,7515 руб. Было заключено 13784 сделки. Объем торгов составил 24196,1 млн... Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,7515 руб. Было заключено 13784 сделки. Объем торгов составил 24196,1 млн...

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Китаю необходимо за два года направить до 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на рефляцию и стимулирование возврата к устойчивому росту экономики, полагают экономисты инвестбанков, на которых ссылается Financial Times. Это в 2,5 раза больше, чем потратили китайские власти на... Это в 2,5 раза больше, чем потратили китайские власти на... читать дальше

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Цены на нефть теряют более 3% на торгах во вторник, стоимость Brent опустилась ниже отметки в $70 за баррель впервые с декабря 2021 года. Давление на рынок оказывают сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров в отношении... Давление на рынок оказывают сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров в отношении... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7322,47 (+39,72) руб./грамм; на серебро - 82,4 (-1,41) руб./грамм; на платину - 2765,3 (+51,14) руб./грамм; на палладий - 2762,37 (-12,81) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 91,1127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,74 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 100,4995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В Содружестве Независимых Государств в 2025 году завершат разработку модельного закона о технологиях искусственного интеллекта, сообщил вторник журналистам заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук... читать дальше

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Индексы рынка акций США движутся разнонаправленно в ходе торгов. Dow Jones Industrial Average перешел к снижению на торгах во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite повышаются. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным 16:50 мск во вторник опустился на 55,68... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным 16:50 мск во вторник опустился на 55,68... читать дальше

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0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-790 на 162 млрд 888,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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"Московская биржа" c 24 сентября начнет рассчитывать дополнительную версию индекса МосБиржи - в юанях, говорится в сообщении торговой площадки. Также биржа будет рассчитывать в юанях фондовые индексы полной доходности (брутто и нетто). Также биржа будет рассчитывать в юанях фондовые индексы полной доходности (брутто и нетто). Ценовой индекс в юанях... Ценовой индекс в юанях... читать дальше

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MOL Group заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию, сообщает компания. В соответствии с соглашениями, с 9 сентября... В соответствии с соглашениями, с 9 сентября... читать дальше

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ОПЕК (группа из 12 стран) в августе снизила добычу нефти по сравнению с июлем на 197 тыс. б/с - до 26,6 млн б/с, говорится в отчете коалиции. Добыча выросла в основном в Нигерии, Конго и Венесуэле, но снизилась в Ливии, Ираке и Саудовской Аравии. Добыча выросла в основном в Нигерии, Конго и Венесуэле, но снизилась в Ливии, Ираке и Саудовской Аравии. Между тем... Между тем... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,73 пункта (0,508%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2689,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,3 (+0,97%) пункта,... читать дальше

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