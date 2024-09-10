ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 сентября в размере 90,3853 руб., евро - 99,9067 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 99,9067 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,11 коп.

10 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 90,3853 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,28 коп.

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 5986,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5760,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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По итогам 2023 года выручка АО "Телематика" (до 2022 года - "Национальные Телематические Системы", НТС) по МСФО составила 39,6 млрд руб. (+88%), из которых 58% (23 млрд руб.) было сформировано железнодорожным сегментом бизнеса, 42% (16,5 млрд руб.) - автотранспортным, сообщили... читать дальше

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0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-791 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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В августе 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,9% по сравнению с тем же месяцем 2023 года после повышения на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник показывают незначительные и разнонаправленные изменения. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 0,3%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 0,3%. Лидерами роста котировок выступают акции Tokyo... Лидерами роста котировок выступают акции Tokyo... читать дальше

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"АЛРОСА" ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году на фоне хороших фундаментальных факторов и может учесть эту ситуацию при расчете годовых дивидендов за 2024 год, заявил во время вебинара SberCIB начальник управления корпоративных финансов и IR "АЛРОСА" Сергей... читать дальше

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ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная ставка по депозитам на два года составит 20% годовых, говорится в сообщении банка. Предложение доступно для действующих клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков, а также для новых клиентов. ВТБ также... ВТБ также... читать дальше

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Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении - до $308,65 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Таким образом, показатель достиг максимума за 23 месяца. При этом прирост был самым значительным с марта 2023 года. Импорт повысился на 0,5%... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 84,02 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,1 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 4,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром во вторник после подъема днем ранее. Трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов. Национальный центр прогнозирования ураганов... Национальный центр прогнозирования ураганов... читать дальше

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Значения всех трех основных фондовых индекса США по итогам торгов в понедельник увеличились на 1,2% после существенного снижения рынка в последнее время. Dow Jones на прошедшей неделе опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта... Dow Jones на прошедшей неделе опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта... читать дальше

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Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в августе уменьшились на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 1,92 млн, сообщается в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Таким образом, сокращение было зафиксировано по итогам пятого месяца... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили уверенным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ объявит итоги очередного заседания в четверг. По прогнозам рынка,... ЕЦБ объявит итоги очередного заседания в четверг. По прогнозам рынка,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 90,3853 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 99,9067 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 99,9067 руб. По сравнению...

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