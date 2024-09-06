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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 7 сентября в размере 99,7156 руб.
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06 сентября 2024 года 17:21
ЦБ РФ установил курс евро с 7 сентября в размере 99,7156 руб.
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6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,29 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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