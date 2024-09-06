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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 89,7044 руб., курс евро - в размере 99,1927 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
За 8 месяцев доходы бюджета РФ выросли на 35,5%, расходы - на 22,2%
Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 331,4 млрд рублей, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. По отношению к ВВП размер дефицита составил 0,2%. Поправками в закон о...
 
Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра персональных страниц в соцсетях
Роскомнадзор подготовил порядок формирования и ведения реестра персональных страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. человек. В проекте документа, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщается, что для...
 
В торговых центрах Москвы практически не осталось свободных крупных помещений
В Москве доля свободных помещений площадью более 1000 кв. м в торговых центрах, по данным на конец 1-го полугодия 2024 г., составила 2%. Об этом говорится в отчете компании CORE.XP. Как пишут "Ведомости", такие же данные приводят еще два...
 
06 сентября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 89,7044 руб., курс евро - в размере 99,1927 руб.

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6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 89,7044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,56 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 99,1927 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 112,02 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
06 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 сентября снизилась на 0,05% и составила 49137,777 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49137,777 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,335 млрд руб., или на...
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06 сентября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,5545 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн...
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06 сентября 2024 года 18:59
Индексы рынка акций РФ изменились незначительно в пятницу
Российский фондовый рынок завершил пятницу незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent упала к $71 за баррель).

Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,07% и составил 2623,37 пункта....    читать дальше
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06 сентября 2024 года 18:36
Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией планируется подписать до конца года
Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией планируется подписать до конца текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"5-6 сентября на площадке Евразийской экономической комиссии состоялись...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 18:08
Число нефтегазовых буровых в мире растет третий месяц подряд - Baker Hughes
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире увеличилось в августе по итогам третьего месяца подряд, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце работали 1735 установок против 1713 в июле. При этом...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5407 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07...
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06 сентября 2024 года 17:56
Цены на нефть завершают неделю снижением
Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 6%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 мск составила $72,3 за баррель, что на $0,39 (0,54%) ниже, чем на закрытие предыдущей...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 17:46
РФ в 2023/24 сельхозгоду увеличила экспорт растительных масел на 28% - эксперт
РФ в завершившемся 2023/24 масложировом сезоне (сентябрь 2023-август 2024 гг.), по экспертным оценкам, отгрузила на экспорт более 7,3 млн тонн растительных масел, что на 28% больше, чем сезоном ранее (5,7 млн тонн), сообщил "Интерфаксу" эксперт аграрного рынка Александр...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 17:35
Делистинг акций Qiwi на Nasdaq состоится 16 сентября, бумаги допущены к торгам на Астанинской международной бирже
Nasdaq приняла решение исключить из котировального списка американские депозитарные акции (ADS) Qiwi, решение о делистинге вступит в силу с момента открытия торгов 16 сентября 2024 года, говорится в сообщении компании.

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций в марте...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 17:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 сентября
ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7247,22 (+71,82) руб./грамм; на серебро - 82,94 (+1,96) руб./грамм; на платину - 2682,82 (+58,32) руб./грамм; на палладий - 2729,03 (+23,78) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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06 сентября 2024 года 17:21
ЦБ РФ установил курс евро с 7 сентября в размере 99,7156 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,29 коп.

Это автоматическое сообщение.
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06 сентября 2024 года 17:21
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 89,8225 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,81 коп.

Это автоматическое сообщение.
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06 сентября 2024 года 17:17
Фондовые индексы США начали торги слабой позитивной динамикой, затем S&P 500 и Nasdaq ушли в минус
Американские фондовые индексы начали торги в пятницу со слабой позитивной динамикой, однако затем S&P 500 и Nasdaq перешли к снижению на данных о состоянии рынка труда США.

Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск увеличился на 0,35% и составил 40899,32 пункта....    читать дальше
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06 сентября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 09.09 по 15.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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06 сентября 2024 года 17:08
Минфин запускает замещение суверенных евробондов РФ, участвуют все находящиеся в обращении выпуски
Минфин РФ запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций, сообщило министерство.

К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными приказом Минфина от 5 сентября №388...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:59
Время для снижения базовой ставки Федрезервом пришло - глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс
Инфляция в США устойчиво замедляется, двигаясь к целевому показателю Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%, поэтому пришло время для снижения базовой процентной ставки, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

Поскольку экономика...    читать дальше
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