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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 сентября
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05 сентября 2024 года 17:28

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 сентября

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5 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7175,4 (+85,34) руб./грамм; на серебро - 80,98 (+0,02) руб./грамм; на платину - 2624,5 (+16,98) руб./грамм; на палладий - 2705,25 (-28,07) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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