ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 сентября в размере 89,7044 руб.

5 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 89,7044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,56 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,38 коп. и составил 12,5021 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4135 руб., максимальный - 12,74 руб. Было заключено 50574 сделки. Объем торгов составил 92771,16 млн... Минимальный курс юаня составил 12,4135 руб., максимальный - 12,74 руб. Было заключено 50574 сделки. Объем торгов составил 92771,16 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,8%, завершил четверг повышением индекса МосБиржи и снижением индекса РТС . Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,63% и составил 2621,62 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,63% и составил 2621,62 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,24% - до... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,24% - до... читать дальше

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В адрес "Интерфакса" поступили поздравления в связи с 35-летием от руководителей законодательной и исполнительной власти, членов правительства, губернаторов и бизнесменов. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении отметила: "Сегодня без... Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении отметила: "Сегодня без... читать дальше

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Динамика финансовых потоков за первые 2 месяца 3-го квартала оказалась слабее данных за 1-е полугодие, говорится в комментарии ЦБ РФ. При этом в августе объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, увеличился относительно среднего уровня 2-го... При этом в августе объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, увеличился относительно среднего уровня 2-го... читать дальше

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Группа Latvijas dzelzcels (LDz, "Латвийская железная дорога") в 1-м полугодии 2024 года сократила консолидированную выручку относительно аналогичного периода 2023 года на 8,8% - до 117,196 млн евро, а чистый убыток вырос на 33,7% - до 3,551 млн евро. Согласно... Согласно... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился вечером, участники рынка оценивают данные о падении запасов этого вида топлива в США и слухи о возможном переносе сроков запланированного наращивания добычи странами ОПЕК+. Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже... Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение запасов фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

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Доходы, получаемые Саудовской Аравией от продажи нефти, продолжат расти до 2026 года, но затем будут снижаться до конца текущего десятилетия, причем быстрее, чем ожидалось ранее, говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ). В 2026 году нефтяные доходы... В 2026 году нефтяные доходы... читать дальше

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Итальянские Eni и Snam заявили о вводе в эксплуатацию первого проекта в Италии по улавливанию и хранению углерода Ravenna CCS. Как сообщается в пресс-релизе Eni, в рамках первой фазы проекта будут улавливаться выбросы CO2 с газоперерабатывающего комплекса Eni в... Как сообщается в пресс-релизе Eni, в рамках первой фазы проекта будут улавливаться выбросы CO2 с газоперерабатывающего комплекса Eni в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,98 коп. и составил 12,5185 руб. Минимальный курс юаня составил 12,44 руб., максимальный - 12,7435 руб. Было заключено 24525 сделок. Объем торгов составил 47708,56... Минимальный курс юаня составил 12,44 руб., максимальный - 12,7435 руб. Было заключено 24525 сделок. Объем торгов составил 47708,56...

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Страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи, которое планировалось с октября на 170 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Согласно одобренному в июне плану, 8 стран-добровольцев ОПЕК+ должны... Согласно одобренному в июне плану, 8 стран-добровольцев ОПЕК+ должны... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании АО МФК "МК" (МФК "Мани капитал") на уровне ruBB- и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Позитивный" прогноз по рейтингу... "Позитивный" прогноз по рейтингу... читать дальше

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Отставание от графика в производстве регионального самолёта "Байкал" не требует пересмотра договорных отношений с производителем, смена подрядчика увеличит срок создания самолёта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Смена подрядчика на данном этапе не ускорит,... "Смена подрядчика на данном этапе не ускорит,... читать дальше

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Россия за 7 месяцев этого года импортировала из Аргентины 12 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на $34 млн. В натуральном выражении закупки выросли на 6% к аналогичному периоду прошлого года, в стоимостном - снизились на 17%, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основании... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7175,4 (+85,34) руб./грамм; на серебро - 80,98 (+0,02) руб./грамм; на платину - 2624,5 (+16,98) руб./грамм; на палладий - 2705,25 (-28,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 89,7044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,56 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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