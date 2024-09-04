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04 сентября 2024 года 17:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 сентября
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4 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7090,06 (-28,28) руб./грамм; на серебро - 80,96 (-0,58) руб./грамм; на платину - 2607,52 (-36,29) руб./грамм; на палладий - 2733,32 (-47,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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