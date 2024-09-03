ЦБ РФ установил курс евро с 4 сентября в размере 97,8121 руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 сентября, составляет 97,8121 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 144,92 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47525,407 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,350 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,67 коп. и составил 12,1129 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9925 руб., максимальный - 12,225 руб. Было заключено 47485 сделок. Объем торгов составил 70434,47... Минимальный курс юаня составил 11,9925 руб., максимальный - 12,225 руб. Было заключено 47485 сделок. Объем торгов составил 70434,47...

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Темпы роста экономической активности в РФ замедляются, что в совокупности с замедлением потребкредитования создает предпосылки для уменьшения перегрева в экономике РФ, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги вторника в небольшом плюсе, завершил торги без единой динамики индексов на фоне упавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent опустился ниже $74,5 за баррель). Индекс МосБиржи просел на 0,81% и по состоянию на 18:50 мск составил 2524,38... Индекс МосБиржи просел на 0,81% и по состоянию на 18:50 мск составил 2524,38... читать дальше

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Динамика спроса в экономике стала более умеренной, наметились предпосылки для формирования дезинфляционного тренда, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Аналитики Банка России отмечают замедление роста... Аналитики Банка России отмечают замедление роста... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок усилили падение вечером во вторник. Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск упали на $3,32 (4,28%), до $74,2 за баррель. Международный бенчмарк опустился ниже $75 за баррель впервые в этом... Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск упали на $3,32 (4,28%), до $74,2 за баррель. Международный бенчмарк опустился ниже $75 за баррель впервые в этом... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года уменьшился на 1,7%, до 125,4 трлн рублей со 127,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с июлем 2024 года объем торгов сократился на 2,1%, со... По сравнению с июлем 2024 года объем торгов сократился на 2,1%, со... читать дальше

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В турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) во вторник подтвердили, что Турция подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщают западные СМИ. "Наш президент много раз говорил, что мы хотим стать членом БРИКС. (...) И этот... "Наш президент много раз говорил, что мы хотим стать членом БРИКС. (...) И этот... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,63 коп. и составил 12,1445 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0025 руб., максимальный - 12,2845 руб. Было заключено 14855 сделок. Объем торгов составил 27597,89... Минимальный курс юаня составил 12,0025 руб., максимальный - 12,2845 руб. Было заключено 14855 сделок. Объем торгов составил 27597,89...

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ЦБ РФ с 4 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7118,34 (-154,31) руб./грамм; на серебро - 81,54 (-3,73) руб./грамм; на платину - 2643,81 (-76,18) руб./грамм; на палладий - 2780,56 (-55,17) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 сентября, составляет 88,6118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 138,95 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 сентября, составляет 97,8121 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 144,92 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта в июле, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит... Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит... читать дальше

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Американский рынок акций снижается во вторник после длинных выходных. В понедельник биржи США были закрыты в связи с праздником (День труда). В понедельник биржи США были закрыты в связи с праздником (День труда). Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск во вторник опустился на 343,54 пункта (0,83%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск во вторник опустился на 343,54 пункта (0,83%) и... читать дальше

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Сахарные заводы РФ ко 2 сентября произвели 520 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 4,4% (на 23 тыс. тонн) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Союзроссахар. Производство ведут 48 предприятий. Производство ведут 48 предприятий. Уборка сахарной свеклы только разворачивается.... Уборка сахарной свеклы только разворачивается.... читать дальше

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Мировые центробанки в июле, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 37,1 тонны. Крупнейшими покупателями были Польша (14,3 тонны), Узбекистан (9,6 тонны) и Индия (5,4 тонны). Также увеличили запасы... Крупнейшими покупателями были Польша (14,3 тонны), Узбекистан (9,6 тонны) и Индия (5,4 тонны). Также увеличили запасы... читать дальше

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