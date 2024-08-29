ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 августа в размере 91,4548 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 91,4548 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,99 коп.

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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 1-м полугодии 2024 года составила 773 млрд руб., сообщила компания. НК приводит цифру прибыли за аналогичный период прошлого года в 609 млрд руб., отмечая, что она была пересмотрена в связи с завершением распределения цены приобретений... читать дальше

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Банк России решил уточнить порядок взаимодействия участников финансового рынка с клиентами и организатором торгов в рамках процедуры обмена заблокированными активами, предусмотренной президентским указом №844. Согласно решению совета директоров ЦБ, опубликованному на... Согласно решению совета директоров ЦБ, опубликованному на... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли благодаря позитивным статданным. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,76%, до 524,57 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,76%, до 524,57 пункта. Британский индикатор FTSE 100 прибавил... Британский индикатор FTSE 100 прибавил... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 91,4548 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,99 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 101,7714 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 101,7714 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:45 08:45 Данные о потребительских расходах во... Данные о потребительских расходах во... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50232,872 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 154,786 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,64 коп. и составил 11,9068 руб. Минимальный курс юаня составил 11,853 руб., максимальный - 11,968 руб. Было заключено 88440 сделок. Объем торгов составил 130251,08... Минимальный курс юаня составил 11,853 руб., максимальный - 11,968 руб. Было заключено 88440 сделок. Объем торгов составил 130251,08...

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Выпуск цифрового рубля Банком России приведет к более эффективному перераспределению финансовых ресурсов и прибыли внутри банковского сектора, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025-2027 годы. Перераспределение произойдет в пользу... Перераспределение произойдет в пользу... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,6%, завершил четверг на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,31% и составил 2708,27 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,31% и составил 2708,27 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,3% - до 932,88 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,3% - до 932,88 пункта. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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Чистая прибыль группы "НЛМК" по МСФО в 1-м полугодии 2024 года составила 81,647 млрд рублей по сравнению с 91,752 млрд рублей годом ранее (падение на 11%), говорится в консолидированной отчетности компании. Во 2-м квартале чистая прибыль упала в 1,6 раза по сравнению с... Во 2-м квартале чистая прибыль упала в 1,6 раза по сравнению с... читать дальше

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Проинфляционные риски может создавать не только увеличение дефицита бюджета РФ, но и изменение структуры его расходов и доходов, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Ответственная и сбалансированная бюджетная политика с опорой на бюджетное правило, которая обеспечивает... "Ответственная и сбалансированная бюджетная политика с опорой на бюджетное правило, которая обеспечивает... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в 1-м полугодии 2024 г. снизилась на 11,4% - до 114 млрд руб. с 128,7 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании. Доходы выросли на 8,5% - до 1,6 трлн руб. Доходы выросли на 8,5% - до 1,6 трлн руб. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа... В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа... читать дальше

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Баланс аргументов по движению ключевой ставки не изменился: совет директоров Банка России в сентябре оценит целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг. "Переходя к предстоящему заседанию:... "Переходя к предстоящему заседанию:... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за 1-е полугодие 2024 года составила 1 трлн 42,84 млрд рублей, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по прибыли за период был 508 млрд рублей. Точнее всех из участников консенсуса оказался SberCIB. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по прибыли за период был 508 млрд рублей. Точнее всех из участников консенсуса оказался SberCIB. EBITDA составила... EBITDA составила... читать дальше

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Дифференциация валютного рынка РФ произошла недавно, ЦБ РФ к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке решит, на какой курс ориентироваться при составлении макроэкономического прогноза, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Значительная... "Значительная... читать дальше

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"Газпром" удвоил поставки газа в регион Центральной Азии, такие данные по итогам 8 месяцев текущего года привел председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности. "Мы расширяем... "Мы расширяем... читать дальше

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