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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 августа в размере 91,4449 руб.
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28 августа 2024 года 17:45

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 августа в размере 91,4449 руб.

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28 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 91,4449 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,58 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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