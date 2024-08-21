Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5265,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4289,03 млрд руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 августа составили по Российской Федерации 5265,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5002,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4966,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4721,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 августа составили 4289,03 млрд руб. против 4552,986940000001 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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