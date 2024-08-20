ЦБ РФ установил курс евро с 21 августа в размере 100,204 руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 августа, составляет 100,204 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 126,85 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51836,024 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 357,085 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,70 коп. и составил 12,1244 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0555 руб., максимальный - 12,1885 руб. Было заключено 30068 сделок. Объем торгов составил 56062,73... Минимальный курс юаня составил 12,0555 руб., максимальный - 12,1885 руб. Было заключено 30068 сделок. Объем торгов составил 56062,73...

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Российский фондовый рынок, начавший торги в небольшом плюсе, завершил вторник в красной зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,26% и составил 2768,42 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,26% и составил 2768,42 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,53% - до 961,6 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,53% - до 961,6 пункта. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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Туроператоры прогнозируют рост турпотока на Бали (Индонезия) после запуска прямых рейсов "Аэрофлота", однако большинство путешественников продолжат летать туда со стыковками, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Запуск прямой авиаперевозки приведет к росту... "Запуск прямой авиаперевозки приведет к росту... читать дальше

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Нефтяные цены вечером в ходе торгов вновь перешли к снижению. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:11 мск составила $77,24 за баррель, что на $0,42 (0,54%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:11 мск составила $77,24 за баррель, что на $0,42 (0,54%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена... Цена... читать дальше

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Московский автомобильный завод "Москвич" планирует реализовать в 2025 году 35-40 тысяч автомобилей против 27 тысяч штук по итогам текущего года, сообщил коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец. "Москвич", совместно управляемый правительством столицы и... "Москвич", совместно управляемый правительством столицы и... читать дальше

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Акции технологических гигантов из так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven) заняли первые 6 мест в списке самых популярных вложений крупных хедж-фондов на рынке этих инструментов, согласно подсчетам блога Your Weekend Reading (YWR). Чаще всего хедж-фонды... Чаще всего хедж-фонды... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,70 коп. и составил 12,1084 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0515 руб., максимальный - 12,1815 руб. Было заключено 16876 сделок. Объем торгов составил 33037,63... Минимальный курс юаня составил 12,0515 руб., максимальный - 12,1815 руб. Было заключено 16876 сделок. Объем торгов составил 33037,63...

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Россия с 1 по 20 августа отгрузила на экспорт 4 млн 235 тыс. тонн основных видов зерновых культур, что на 22% меньше, чем годом ранее (5,45 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Тенденция сокращения отгрузок, начавшаяся в июле, сохраняется,... "Тенденция сокращения отгрузок, начавшаяся в июле, сохраняется,... читать дальше

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Один из крупнейших банков США Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) продает значительную часть своего портфеля коммерческих ипотечных кредитов компании Trimont LLC. Сумма сделки не разглашается. По словам главного исполнительного директора Trimont Билла Секстона, его компания... Сумма сделки не разглашается. По словам главного исполнительного директора Trimont Билла Секстона, его компания... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7273,83 (+117,55) руб./грамм; на серебро - 84,07 (+3,07) руб./грамм; на платину - 2764,26 (+17,82) руб./грамм; на палладий - 2708,86 (-5,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 августа, составляет 100,204 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 126,85 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 августа, составляет 90,6944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 115,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Торги во вторник американские фондовые индексы начали разнонаправленными изменениями индексов, инвесторы оценивают новости эмитентов в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Dow Jones Industrial... Dow Jones Industrial... читать дальше

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В январе-июне 2024 года объем промпроизводства в Молдавии вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики, не приведя данных в стоимостном выражении. В целом объемы производства в добывающей промышленности... В целом объемы производства в добывающей промышленности... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-775 на 24 млрд 458,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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