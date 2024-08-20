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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 августа в размере 89,5428 руб., евро - 98,9355 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
ЦБ предлагает реформу МФО
Банк России предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые, говорится в докладе ЦБ о...
 
Каким был первый месяц без массовой льготной ипотеки
Июль — первый месяц после сворачивания программы льготной ипотеки под 8% годовых — ожидаемо оказался "стрессовым" для рынка жилья, пишет "Коммерсантъ". Как следует из данных "Дом.РФ", которые приводит издание, в минувшем месяце показатели в этом...
 
Зарплаты водителей грузовиков показали взрывной рост
Динамика роста зарплат у водителей грузовых автомобилей в России в первом полугодии этого года оказалась самой сильной среди более чем 100 специальностей, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации...
 
20 августа 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 августа в размере 89,5428 руб., евро - 98,9355 руб.

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20 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 августа, составляет 89,5428 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,66 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 августа, составляет 98,9355 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 109,65 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 августа 2024 года 12:33
Во втором квартале мошенники похитили у клиентов банков 4,8 млрд руб, на 7% больше предыдущего квартала
Мошенники в 2-м квартале 2024 года похитили у клиентов банков 4,8 млрд рублей, что на 6,7% больше показателя за 1-й квартал (4,3 млрд руб.) и примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала, говорится в сообщении ЦБ.

Доля возвращённых...    читать дальше
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20 августа 2024 года 12:25
Июльская инфляция в еврозоне ускорилась до 2,6%
В июле потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статуправления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading...    читать дальше
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20 августа 2024 года 12:14
S&P повысило кредитный рейтинг Таджикистана
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана с "B-" до "B" с прогнозом "стабильный" ввиду улучшения экономических показателей, сообщил Национальный банк республики.

"Повышению рейтинга способствовали такие...    читать дальше
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20 августа 2024 года 12:05
Самым дорогим продуктовым брендом в мире остается Nestle
Nestle является лидером мирового рейтинга продуктовых брендов по итогам седьмого года подряд, несмотря на то, что за минувший год его стоимость снизилась на 7% - до $20,8 млрд, сообщает Brand Finance.

На второе место в рейтинге с третьего в прошлом году переместился...    читать дальше
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20 августа 2024 года 12:05
ВТБ разместит 20 августа однодневные бонды серии КС-4-775 на 200 млрд руб. по цене 99,953% от номинала
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-775 объемом 200 млрд рублей по цене 99,953% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,21%...    читать дальше
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20 августа 2024 года 11:56
Европейские акции преимущественно растут в ходе торгов
Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы поднимается во вторник, участники рынка ждут окончательных данных по инфляции в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:32 мск увеличился на 0,12%, до 515,19...    читать дальше
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20 августа 2024 года 11:47
Группа "Интеррос" стала крупнейшим неконтролирующим акционером "ТКС Холдинга"
Группа "Интеррос" приняла участие в допэмиссии акций "ТКС Холдинга" путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%, говорится в сообщении группы.

"ТКС Холдинг" в августе завершил сделку...    читать дальше
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20 августа 2024 года 11:27
Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла более чем на 31%
Заболеваемость COVID-19 в России с 12 по 18 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 31,4%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100...    читать дальше
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20 августа 2024 года 11:18
Из-под курсовых экспортных пошлин выведены отдельные виды продукции ЦБК
Правительство РФ приняло решение о временном выведении из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в соответствии с подписанным премьер-министром РФ постановлением, до 31 декабря...    читать дальше
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20 августа 2024 года 11:10
В первом полугодии "ЭР-Телеком" ушел в убыток по РСБУ при росте выручки на 11%
Консолидированная выручка группы "ЭР-Телеком" по МСФО по итогам января-июня 2024 года составила 46,4 млрд рублей, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в консолидированной (неаудированной) финансовой отчетности АО "ЭР-Телеком...    читать дальше
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20 августа 2024 года 11:01
ЕЭК сохранила квоты на ввоз мяса для РФ в 2025 г. на уровне 2024 г.
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник утвердила распределение тарифных квот на ввоз отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2025 год, сохранив размеры квот на уровне текущего года для всех стран-участниц союза, кроме Армении.

Для...    читать дальше
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20 августа 2024 года 10:54
В июле количество выданных автокредитов выросло на 0,9% к июню
Количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2024 года составило 152,2 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9% (в июне 2024 года - 150,7 тыс. ед.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных...    читать дальше
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20 августа 2024 года 10:45
"ТКС Холдинг" увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО на 15%
МКПАО "ТКС Холдинг" (ранее - TCS Group) во втором квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 15% - до 23,5 млрд рублей по сравнению с 20,4 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении группы.

Консенсус-прогноз "Интерфакса"...    читать дальше
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20 августа 2024 года 10:37
ЦБ РФ продал юани на 7,3 млрд руб. с расчетами 19 августа
ЦБ РФ продал валюту расчетами 19 августа на 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение...    читать дальше
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20 августа 2024 года 10:31
Чистая прибыль "Европлана" по МСФО выросла за полугодие на 25%
Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО по итогам первого полугодия 2024 года составила 8,776 млрд рублей, что на 25,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (7 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Капитал на 30 июня 2024 года составил 51,3...    читать дальше
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20 августа 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 20 августа растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,83 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2783,47 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,76 пункта (0,283%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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