ЦБ РФ установил курс евро с 20 августа в размере 98,9355 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 августа, составляет 98,9355 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 109,65 коп.

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Мошенники в 2-м квартале 2024 года похитили у клиентов банков 4,8 млрд рублей, что на 6,7% больше показателя за 1-й квартал (4,3 млрд руб.) и примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала, говорится в сообщении ЦБ. Доля возвращённых... Доля возвращённых... читать дальше

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В июле потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статуправления Европейского союза, представившего окончательные данные. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading... Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading... читать дальше

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Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана с "B-" до "B" с прогнозом "стабильный" ввиду улучшения экономических показателей, сообщил Национальный банк республики. "Повышению рейтинга способствовали такие... "Повышению рейтинга способствовали такие... читать дальше

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Nestle является лидером мирового рейтинга продуктовых брендов по итогам седьмого года подряд, несмотря на то, что за минувший год его стоимость снизилась на 7% - до $20,8 млрд, сообщает Brand Finance. На второе место в рейтинге с третьего в прошлом году переместился... На второе место в рейтинге с третьего в прошлом году переместился... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-775 объемом 200 млрд рублей по цене 99,953% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,21%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,21%... читать дальше

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Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы поднимается во вторник, участники рынка ждут окончательных данных по инфляции в еврозоне. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:32 мск увеличился на 0,12%, до 515,19... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:32 мск увеличился на 0,12%, до 515,19... читать дальше

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Группа "Интеррос" приняла участие в допэмиссии акций "ТКС Холдинга" путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%, говорится в сообщении группы. "ТКС Холдинг" в августе завершил сделку... "ТКС Холдинг" в августе завершил сделку... читать дальше

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Заболеваемость COVID-19 в России с 12 по 18 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 31,4%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100... "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение о временном выведении из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в соответствии с подписанным премьер-министром РФ постановлением, до 31 декабря... Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в соответствии с подписанным премьер-министром РФ постановлением, до 31 декабря... читать дальше

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Консолидированная выручка группы "ЭР-Телеком" по МСФО по итогам января-июня 2024 года составила 46,4 млрд рублей, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в консолидированной (неаудированной) финансовой отчетности АО "ЭР-Телеком... читать дальше

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник утвердила распределение тарифных квот на ввоз отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2025 год, сохранив размеры квот на уровне текущего года для всех стран-участниц союза, кроме Армении. Для... Для... читать дальше

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Количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2024 года составило 152,2 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9% (в июне 2024 года - 150,7 тыс. ед.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных... читать дальше

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МКПАО "ТКС Холдинг" (ранее - TCS Group) во втором квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 15% - до 23,5 млрд рублей по сравнению с 20,4 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении группы. Консенсус-прогноз "Интерфакса"... Консенсус-прогноз "Интерфакса"... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 19 августа на 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО по итогам первого полугодия 2024 года составила 8,776 млрд рублей, что на 25,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (7 млрд рублей), говорится в отчете компании. Капитал на 30 июня 2024 года составил 51,3... Капитал на 30 июня 2024 года составил 51,3... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,83 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2783,47 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,76 пункта (0,283%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,76 пункта (0,283%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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