ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 88,9062 руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 88,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,02 коп.

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Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в пятницу впервые оштрафовало аудиторскую фирму за то, что она не сообщила о подозрениях в мошеннической деятельности клиента, пишет Financial Times. Регулятор намерен взыскать за это 15 млн фунтов... Регулятор намерен взыскать за это 15 млн фунтов... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное... Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное... читать дальше

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Эксперты старейшего английского судоходного журнала Lloyd's List отмечают, что недавние экономические санкции, направленные на борьбу с теневым флотом, привели к неожиданным последствиям для морской безопасности, поставив ее под угрозу, особенно в том, что касается отживающих... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6993,5 (-20,02) руб./грамм; на серебро - 80,18 (+0,4) руб./грамм; на платину - 2684,04 (+9,04) руб./грамм; на палладий - 2658,31 (-50,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 97,839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 88,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 19.08 по 25.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Аграрии РФ к 16 августа собрали более 73 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, качество урожая в этом году лучше прошлогоднего, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в пятницу в Саратовской области, где проводится чемпионат России по... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с негативной динамикой на фоне слабых статданных и существенного роста рынка в последние дни. Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск уменьшился на 0,1% и составил 40524,98 пункта. Лидерами снижения среди компонентов... Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск уменьшился на 0,1% и составил 40524,98 пункта. Лидерами снижения среди компонентов... читать дальше

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6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-773 на 94 млрд 542,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Экспорт грузинского вина в 2024 году прогнозируется на уровне 713 млн лари, что на 5,9% больше, чем в 2023 году, говорится в отраслевом обзоре винной индустрии Грузии, который подготовила инвесткомпания TBC Capital ("дочка" крупнейшего в Грузии TBC Bank). По прогнозу экспертов,... читать дальше

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Китай в июле увеличил добычу нефти на 3,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 17,9 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление. Объем нефтепереработки сократился на 6,1% - до 59,06 млн тонн. Объем нефтепереработки сократился на 6,1% - до 59,06 млн тонн. В январе-июле производство нефти выросло... В январе-июле производство нефти выросло... читать дальше

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Банк России рекомендовал кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате произошедших событий, говорится в сообщении Банка России "В случае полного разрушения помещений, которые... "В случае полного разрушения помещений, которые... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) до уровня ruAA- с ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности ТМХ обусловлен умеренно сильной оценкой... "Рейтинг кредитоспособности ТМХ обусловлен умеренно сильной оценкой... читать дальше

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Дефицит Молдавии во внешней торговле товарами в 1-м полугодии составил $2 млрд 535,7 млн, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило молдавское Нацбюро статистики. В январе-июне 2024 года торговый баланс Молдавии со странами... В январе-июне 2024 года торговый баланс Молдавии со странами... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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