ЦБ РФ установил курс евро с 16 августа в размере 98,3232 руб.

15 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 98,3232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 199,07 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53221,392 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 776,429 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,36 коп. и составил 11,9353 руб. Минимальный курс юаня составил 11,863 руб., максимальный - 12,038 руб. Было заключено 69036 сделок. Объем торгов составил 152793,15... Минимальный курс юаня составил 11,863 руб., максимальный - 12,038 руб. Было заключено 69036 сделок. Объем торгов составил 152793,15...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением по индексу МосБиржи под давлением высоких процентных ставок, укрепления рубля, а также возросших геополитических рисков. Индекс РТС умеренно вырос. Внешний фон сегодня был благоприятный.. Рынок акций Японии в четверг вырос по... Рынок акций Японии в четверг вырос по... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в январе-июле этого года произвели 7,9 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, производство крупного рогатого скота выросло на 9,2% - до 660 тыс.... В частности, производство крупного рогатого скота выросло на 9,2% - до 660 тыс....

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Цены на нефть усилили рост на торгах в четверг. Трейдеры оценивают статданные об экономике США и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Данные Минторга США, опубликованные в четверг, показали максимальное с января 2023 года увеличение розничных продаж в США... Данные Минторга США, опубликованные в четверг, показали максимальное с января 2023 года увеличение розничных продаж в США... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,92 коп. и составил 11,9337 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8615 руб., максимальный - 12,033 руб. Было заключено 15974 сделки. Объем торгов составил 29239,37... Минимальный курс юаня составил 11,8615 руб., максимальный - 12,033 руб. Было заключено 15974 сделки. Объем торгов составил 29239,37...

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Индия в июле 2024 года импортировала золота на $3,13 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 11% меньше, чем в июле прошлого года, но на 2% больше, чем в июне текущего. Спрос на золото в Индии как в этом году (сезон закупок -... Спрос на золото в Индии как в этом году (сезон закупок -... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7013,52 (-138,51) руб./грамм; на серебро - 79,78 (-0,36) руб./грамм; на платину - 2675 (-42,22) руб./грамм; на палладий - 2709,26 (-2,18) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом полугодии 2024 года увеличила выручку по МСФО на 20,4%, до 123,8 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании. Скорректированная чистая прибыль группы повысилась на 28,3%, до 9,772... Скорректированная чистая прибыль группы повысилась на 28,3%, до 9,772... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 98,3232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 199,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 88,796 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 120,95 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы уверенно растут в четверг после публикации статданных, подтвердивших устойчивость экономики США и потребительского сектора, в частности. Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными... Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными... читать дальше

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Время для снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы приближается на фоне замедления инфляции, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Альберто Мусалем. Недавние статданные о динамике потребительских цен "повысили мою... Недавние статданные о динамике потребительских цен "повысили мою... читать дальше

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5 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-772 на 61 млрд 863,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с января, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 0,3%. Производство в... Производство в... читать дальше

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в январе-июне 2024 года увеличил чистый убыток по РСБУ на 37,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года - до 2,56 млрд рублей, говорится в отчетности банка. "Убыток в первом полугодии вызван... "Убыток в первом полугодии вызван... читать дальше

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