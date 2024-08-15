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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 16 августа в размере 98,3232 руб.
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Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
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15 августа 2024 года 17:21

ЦБ РФ установил курс евро с 16 августа в размере 98,3232 руб.

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15 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 98,3232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 199,07 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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15 августа 2024 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,36 коп. и составил 11,9353 руб.

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15 августа 2024 года 18:57
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Рынок акций Японии в четверг вырос по...    читать дальше
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15 августа 2024 года 18:42
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Сельхозорганизации РФ в январе-июле этого года произвели 7,9 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, производство крупного рогатого скота выросло на 9,2% - до 660 тыс....
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15 августа 2024 года 18:07
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Цены на нефть усилили рост на торгах в четверг. Трейдеры оценивают статданные об экономике США и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Данные Минторга США, опубликованные в четверг, показали максимальное с января 2023 года увеличение розничных продаж в США...    читать дальше
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15 августа 2024 года 18:00
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Минимальный курс юаня составил 11,8615 руб., максимальный - 12,033 руб. Было заключено 15974 сделки. Объем торгов составил 29239,37...
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15 августа 2024 года 17:54
Индия снизила импорт золота в июле на 11% в годовом сравнении
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Спрос на золото в Индии как в этом году (сезон закупок -...    читать дальше
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15 августа 2024 года 17:30
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 августа
ЦБ РФ с 16 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7013,52 (-138,51) руб./грамм; на серебро - 79,78 (-0,36) руб./грамм; на платину - 2675 (-42,22) руб./грамм; на палладий - 2709,26 (-2,18) руб./грамм.

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15 августа 2024 года 17:29
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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом полугодии 2024 года увеличила выручку по МСФО на 20,4%, до 123,8 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

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15 августа 2024 года 17:21
ЦБ РФ установил курс евро с 16 августа в размере 98,3232 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 98,3232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 199,07 коп.

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15 августа 2024 года 17:21
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 августа в размере 88,796 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 88,796 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 120,95 коп.

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15 августа 2024 года 17:14
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американские фондовые индексы уверенно растут в четверг после публикации статданных, подтвердивших устойчивость экономики США и потребительского сектора, в частности.

Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными...    читать дальше
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15 августа 2024 года 17:02
Глава ФРБ Сент-Луиса: время для снижения ставки приближается на фоне замедления инфляции
Время для снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы приближается на фоне замедления инфляции, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Альберто Мусалем.

Недавние статданные о динамике потребительских цен "повысили мою...    читать дальше
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15 августа 2024 года 16:50
ВТБ разместил 30,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-772 на 61,9 млрд рублей
5 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-772 на 61 млрд 863,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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15 августа 2024 года 16:49
Промпроизводство в США в июле снизилось на 0,6%
Объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с января, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 0,3%.

Производство в...    читать дальше
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15 августа 2024 года 16:36
Чистый убыток УБРиР по РСБУ в 1-м полугодии увеличился на 37%
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в январе-июне 2024 года увеличил чистый убыток по РСБУ на 37,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года - до 2,56 млрд рублей, говорится в отчетности банка.

"Убыток в первом полугодии вызван...    читать дальше
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