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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,0055 руб., курс евро - в размере 100,3139 руб.
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15 августа 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,0055 руб., курс евро - в размере 100,3139 руб.
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15 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 90,0055 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 265,37 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 100,3139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,51 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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16 августа 2024 года 20:20
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52948,196 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 273,196 млрд руб., или на...
.16 августа 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,60 коп. и составил 12,0513 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9675 руб., максимальный - 12,0975 руб. Было заключено 50640 сделок. Объем торгов составил 115307,86...
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МКПАО "ТКС Холдинг" получило контроль над 99,4% акций ПАО "Росбанк", сообщила компания на ленте раскрытия. Напрямую у ТКС Холдинга теперь 91,89% Росбанка. С учетом доли ООО "Русфинанс" ("дочка" самого Росбанка) МКПАО и его аффилированные лица контролируют 99,4% акций... читать дальше
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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,1%, завершил пятницу в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,35% и составил 2828,2 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск уменьшился на 0,47% - до 1002,12 пункта. Европейские... читать дальше
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Цена золота в ходе торгов в пятницу достигла исторического максимума благодаря сильному спросу на надежные активы, сообщает Trading Economics. Сентябрьские фьючерсы на золото на бирже Comex торгуются выше отметки $2493 за унцию. По сравнению с уровнем на закрытие... читать дальше
.16 августа 2024 года 18:26
Российские рыбаки к 12 августа выловили 3,226 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 7,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 8,1%, до 2,46 млн тонн. На... читать дальше
.16 августа 2024 года 18:14
Нефтяные котировки продолжают снижаться вечером в пятницу после существенного подъема ранее на этой неделе. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 мск подешевели на $1,43 (на 1,8%) - до $79,61 за баррель. Котировки фьючерсов на... читать дальше
.16 августа 2024 года 18:09
Китай в январе-июле 2024 года сократил выплавку стали на 2,2% относительно того же периода годом ранее - до 613,72 млн тонн, по данным Государственного статуправления страны. В том числе в прошлом месяце производство уменьшилось на 9% и составило 82,94 млн тонн.... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,14 коп. и составил 12,0351 руб. Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,087 руб. Было заключено 17572 сделки. Объем торгов составил 35549,11...
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.16 августа 2024 года 17:46
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в пятницу впервые оштрафовало аудиторскую фирму за то, что она не сообщила о подозрениях в мошеннической деятельности клиента, пишет Financial Times. Регулятор намерен взыскать за это 15 млн фунтов... читать дальше
.16 августа 2024 года 17:36
Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное... читать дальше
.16 августа 2024 года 17:23
Эксперты старейшего английского судоходного журнала Lloyd's List отмечают, что недавние экономические санкции, направленные на борьбу с теневым флотом, привели к неожиданным последствиям для морской безопасности, поставив ее под угрозу, особенно в том, что касается отживающих... читать дальше
.16 августа 2024 года 17:22
ЦБ РФ с 17 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6993,5 (-20,02) руб./грамм; на серебро - 80,18 (+0,4) руб./грамм; на платину - 2684,04 (+9,04) руб./грамм; на палладий - 2658,31 (-50,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.16 августа 2024 года 17:19
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.16 августа 2024 года 17:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 88,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,02 коп. Это автоматическое сообщение.
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