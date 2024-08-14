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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 15 августа в размере 100,3139 руб.
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14 августа 2024 года 17:02
ЦБ РФ установил курс евро с 15 августа в размере 100,3139 руб.
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14 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 100,3139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,51 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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