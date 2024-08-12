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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 13 августа в размере 96,6852 руб.
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Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
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До конца 2024 года в России будет разработана новая система оплаты труда бюджетников, а с 2025 года ее опробуют в пилотных регионах, сообщил в интервью "Российской газете" председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он...
 
12 августа 2024 года 17:01

ЦБ РФ установил курс евро с 13 августа в размере 96,6852 руб.

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12 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 96,6852 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 150,08 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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12 августа 2024 года 18:57
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