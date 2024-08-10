ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 87,992 руб., евро - 95,1844 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 95,1844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,05 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 87,992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб.

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Авиакомпания "Россия" (группа Аэрофлот) приступила к выполнению рейсов Красноярск - Омск. Первый рейс из Сибирского авиатранспортного узла в Омскую область приземлился 11 августа, говорится в сообщении авиаперевозчика Новая воздушная линия "России" - большие возможности... Новая воздушная линия "России" - большие возможности... читать дальше

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Неэффективно используемый участок на западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Соответствующий проект решения опубликован на портале... читать дальше

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Банк России может повысить ключевую ставку до 20%, если останутся сомнения в том, что инфляция замедляется. "Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса - снижаются в достаточной мере и с... читать дальше

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Границы территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации нового инвестиционного проекта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.. В границы ТОР будут... В границы ТОР будут... читать дальше

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В Архангельске появится территория опережающего развития (ТОР) "Столица Севера". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.. Главные цели её создания – обеспечить комплексное развитие города, повысить его... Главные цели её создания – обеспечить комплексное развитие города, повысить его... читать дальше

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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя. "Благодаря вам - работникам строительной индустрии, увлечённым своим делом, искренне преданным своему призванию,... читать дальше

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Транзит российского газа через Украину в воскресенье, как ожидается, остаётся практически на уровне предыдущего дня. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", -... "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", -... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства территорий Троицкого и Новомосковского округов до конца 2025 года. "До конца следующего года планируем построить 42 образовательных учреждения: 21 детский сад и 21 школу", - написал Собянин в субботу в своем... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 87,992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 95,1844 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 95,1844 руб. По сравнению с...

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К началу осени в РФ могут подорожать ноутбуки — рост цен составит до 10%, прогнозируют опрошенные "Известиями" импортеры электроники. Сейчас наблюдается рост цен на комплектующие для ноутбуков — не исключено, что это повлияет на итоговые стоимости определенных моделей, в... читать дальше

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В Троицком и Новомосковском административных округах с момента присоединения этих территорий к столице ведено в эксплуатацию 32,6 млн кв. м недвижимости в, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Более 25... "Более 25... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги правительства Грузии на уровне "BB/B" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Стабильный" прогноз уравновешивает сильные... "Стабильный" прогноз уравновешивает сильные... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных транспортных проектов. Согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства РФ, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен... Согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства РФ, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной... читать дальше

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Потребительские цены в Белоруссии в июле 2024 года подросли на 0,03% после роста на 0,6% в июне и 0,1% в мае, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Инфляция в январе-июле составила 3,4%. Годовая инфляция в июле (по сравнению с... Годовая инфляция в июле (по сравнению с... читать дальше

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Российские аэропорты планируется перевести на отечественное программное обеспечение после принятия поправок в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Конечно, планируется в рамках законопроекта о... "Конечно, планируется в рамках законопроекта о... читать дальше

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