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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 87,992 руб., евро - 95,1844 руб.
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10 августа 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 87,992 руб., евро - 95,1844 руб.
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10 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 87,992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 95,1844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,05 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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