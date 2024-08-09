ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 86,5621 руб., курс евро - в размере 94,1333 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 94,1333 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,14 коп.

9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 86,5621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,78 коп.

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К началу осени в РФ могут подорожать ноутбуки — рост цен составит до 10%, прогнозируют опрошенные "Известиями" импортеры электроники. Сейчас наблюдается рост цен на комплектующие для ноутбуков — не исключено, что это повлияет на итоговые стоимости определенных моделей, в... читать дальше

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В Троицком и Новомосковском административных округах с момента присоединения этих территорий к столице ведено в эксплуатацию 32,6 млн кв. м недвижимости в, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Более 25... "Более 25... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги правительства Грузии на уровне "BB/B" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Стабильный" прогноз уравновешивает сильные... "Стабильный" прогноз уравновешивает сильные... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных транспортных проектов. Согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства РФ, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен... Согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства РФ, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной... читать дальше

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Потребительские цены в Белоруссии в июле 2024 года подросли на 0,03% после роста на 0,6% в июне и 0,1% в мае, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Инфляция в январе-июле составила 3,4%. Годовая инфляция в июле (по сравнению с... Годовая инфляция в июле (по сравнению с... читать дальше

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Российские аэропорты планируется перевести на отечественное программное обеспечение после принятия поправок в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Конечно, планируется в рамках законопроекта о... "Конечно, планируется в рамках законопроекта о... читать дальше

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Транзит российского газа через Украину в субботу может вырасти, свидетельствуют номинации нового газового дня. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,6 млн... "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,6 млн... читать дальше

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Банк "Ак Барс" в первом полугодии 2024 года нарастил активы на 13,5%, до 950,9 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ. Кредитный портфель банка после вычета резервов вырос на 18,8%, до 627 млрд рублей. Портфель привлеченных средств клиентов... Портфель привлеченных средств клиентов... читать дальше

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Крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers отменила свою регулярную торговую сессию в августе, отложив даты продаж на более поздний срок в этом году на фоне сохраняющегося избытка предложения в алмазной отрасли, сообщает отраслевое агентство Rapaport. В четверг... В четверг... читать дальше

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Банк "Зенит" в январе-июне 2024 года получил 828,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 139,8 млн рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности кредитной организации. "Зенит" за январь-июнь получил доход в размере 83,7 млн рублей... "Зенит" за январь-июнь получил доход в размере 83,7 млн рублей... читать дальше

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Тбанк (ранее - Тинькофф банк) во 2-м квартале 2024 года увеличил чистый кредитный портфель после вычета резервов по РСБУ на 26,1% - до 2,119 трлн рублей, следует из отчетности кредитной организации. Кредитный портфель банка в 1-м полугодии 2024 года вырос на... читать дальше

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе-июне 2024 года составила 321 тыс. 518 человек, сообщил в пятницу Росстат. За январь-июнь 2023 года естественная убыль населения равнялась 272 тыс. 520 человек. Таким образом, показатель... читать дальше

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Рост портфеля долгосрочных розничных кредитов в июле, по предварительным данным, замедлился, говорится в комментарии ЦБ РФ. На эту динамику могли повлиять как сворачивание безадресной программы льготного ипотечного кредитования, так и ужесточение макропруденциальной... На эту динамику могли повлиять как сворачивание безадресной программы льготного ипотечного кредитования, так и ужесточение макропруденциальной... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России в июле 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 2,44% после роста на 1,15% в июне, на 0,51% в мае и на 0,54% в апреле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в марте 2024 года потребительские цены... Ранее в марте 2024 года потребительские цены... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 87,992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 95,1844 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 95,1844 руб. По сравнению с...

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