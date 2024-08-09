.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 86,5621 руб., курс евро - в размере 94,1333 руб.
.
09 августа 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 86,5621 руб., курс евро - в размере 94,1333 руб.
|0
9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 86,5621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,78 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 94,1333 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,14 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 августа 2024 года 17:42
К началу осени в РФ могут подорожать ноутбуки — рост цен составит до 10%, прогнозируют опрошенные "Известиями" импортеры электроники. Сейчас наблюдается рост цен на комплектующие для ноутбуков — не исключено, что это повлияет на итоговые стоимости определенных моделей, в... читать дальше
.10 августа 2024 года 16:28
В Троицком и Новомосковском административных округах с момента присоединения этих территорий к столице ведено в эксплуатацию 32,6 млн кв. м недвижимости в, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Более 25... читать дальше
.10 августа 2024 года 15:17
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги правительства Грузии на уровне "BB/B" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Стабильный" прогноз уравновешивает сильные... читать дальше
.10 августа 2024 года 14:15
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных транспортных проектов. Согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства РФ, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен... читать дальше
.10 августа 2024 года 13:29
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной... читать дальше
.10 августа 2024 года 13:00
Потребительские цены в Белоруссии в июле 2024 года подросли на 0,03% после роста на 0,6% в июне и 0,1% в мае, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Инфляция в январе-июле составила 3,4%. Годовая инфляция в июле (по сравнению с... читать дальше
.10 августа 2024 года 12:41
Российские аэропорты планируется перевести на отечественное программное обеспечение после принятия поправок в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Конечно, планируется в рамках законопроекта о... читать дальше
.10 августа 2024 года 12:08
Транзит российского газа через Украину в субботу может вырасти, свидетельствуют номинации нового газового дня. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,6 млн... читать дальше
.10 августа 2024 года 11:49
Банк "Ак Барс" в первом полугодии 2024 года нарастил активы на 13,5%, до 950,9 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ. Кредитный портфель банка после вычета резервов вырос на 18,8%, до 627 млрд рублей. Портфель привлеченных средств клиентов... читать дальше
.10 августа 2024 года 11:31
Крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers отменила свою регулярную торговую сессию в августе, отложив даты продаж на более поздний срок в этом году на фоне сохраняющегося избытка предложения в алмазной отрасли, сообщает отраслевое агентство Rapaport. В четверг... читать дальше
.10 августа 2024 года 11:07
Чистая прибыль банка "Зенит" по РСБУ в 1-м полугодии составила 828 млн руб. против убытка годом ранее
Банк "Зенит" в январе-июне 2024 года получил 828,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 139,8 млн рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности кредитной организации. "Зенит" за январь-июнь получил доход в размере 83,7 млн рублей... читать дальше
.10 августа 2024 года 10:45
Тбанк (ранее - Тинькофф банк) во 2-м квартале 2024 года увеличил чистый кредитный портфель после вычета резервов по РСБУ на 26,1% - до 2,119 трлн рублей, следует из отчетности кредитной организации. Кредитный портфель банка в 1-м полугодии 2024 года вырос на... читать дальше
.10 августа 2024 года 10:23
Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе-июне 2024 года составила 321 тыс. 518 человек, сообщил в пятницу Росстат. За январь-июнь 2023 года естественная убыль населения равнялась 272 тыс. 520 человек. Таким образом, показатель... читать дальше
.10 августа 2024 года 09:55
Рост портфеля долгосрочных розничных кредитов в июле, по предварительным данным, замедлился, говорится в комментарии ЦБ РФ. На эту динамику могли повлиять как сворачивание безадресной программы льготного ипотечного кредитования, так и ужесточение макропруденциальной... читать дальше
.10 августа 2024 года 09:32
Потребительские цены на бензин в России в июле 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 2,44% после роста на 1,15% в июне, на 0,51% в мае и на 0,54% в апреле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в марте 2024 года потребительские цены... читать дальше
.10 августа 2024 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 87,992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 95,1844 руб. По сравнению с...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.