.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 86,5621 руб., курс евро - в размере 94,1333 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
Рост ВВП РФ во 2-м квартале замедлился до 4,0%
ВВП РФ во 2-м квартале 2024 года увеличился на 4,0% по сравнению со 2-м кварталом 2023 года после роста на 5,4% в I квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата совпали с расчетами...
 
НРД сможет не соблюдать требования к размещению денег в банках
Центробанк решил сделать некоторые послабления в регулировании деятельности центрального депозитария, которым сейчас является НРД, пишут "Ведомости". В новом проекте указания ЦБ предлагает, как уже делал это ранее, позволить НРД размещать деньги в...
 
НИУ ВШЭ: отток капитала из России замедлился
Во 2-м квартале чистый отток капитала из России сократился на $10 млрд - до $18 млрд к первым трем месяцам года. Об этом говорится в "Комментариях о государстве и бизнесе" НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института "Центр развития" Сергея...
 
09 августа 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 86,5621 руб., курс евро - в размере 94,1333 руб.

 0  
9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 86,5621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,78 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 94,1333 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,14 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 августа 2024 года 17:42
Цены на ноутбуки к сентябрю повысятся
К началу осени в РФ могут подорожать ноутбуки — рост цен составит до 10%, прогнозируют опрошенные "Известиями" импортеры электроники. Сейчас наблюдается рост цен на комплектующие для ноутбуков — не исключено, что это повлияет на итоговые стоимости определенных моделей, в...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 16:28
За 12 лет в Новой Москве ввели более 32 млн кв. м недвижимости
В Троицком и Новомосковском административных округах с момента присоединения этих территорий к столице ведено в эксплуатацию 32,6 млн кв. м недвижимости в, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Более 25...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 15:17
S&P подтвердило кредитные рейтинги Грузии на уровне "ВВ/B"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги правительства Грузии на уровне "BB/B" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Стабильный" прогноз уравновешивает сильные...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 14:15
Премьер РФ утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных транспортных проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных транспортных проектов.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства РФ, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 13:29
Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 13:00
Июльская инфляция в Белоруссии замедлилась до 0,03%
Потребительские цены в Белоруссии в июле 2024 года подросли на 0,03% после роста на 0,6% в июне и 0,1% в мае, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Инфляция в январе-июле составила 3,4%.

Годовая инфляция в июле (по сравнению с...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 12:41
Российские аэропорты планируется перевести на отечественное программное обеспечение
Российские аэропорты планируется перевести на отечественное программное обеспечение после принятия поправок в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Конечно, планируется в рамках законопроекта о...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 12:08
Транзит российского газа через Украину растет
Транзит российского газа через Украину в субботу может вырасти, свидетельствуют номинации нового газового дня.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,6 млн...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 11:49
Активы банка "Ак Барс" в 1-м полугодии выросли на 13,5%
Банк "Ак Барс" в первом полугодии 2024 года нарастил активы на 13,5%, до 950,9 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ. Кредитный портфель банка после вычета резервов вырос на 18,8%, до 627 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 11:31
De Beers отменила торговую сессию в августе
Крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers отменила свою регулярную торговую сессию в августе, отложив даты продаж на более поздний срок в этом году на фоне сохраняющегося избытка предложения в алмазной отрасли, сообщает отраслевое агентство Rapaport.

В четверг...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 11:07
Чистая прибыль банка "Зенит" по РСБУ в 1-м полугодии составила 828 млн руб. против убытка годом ранее
Банк "Зенит" в январе-июне 2024 года получил 828,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 139,8 млн рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности кредитной организации.

"Зенит" за январь-июнь получил доход в размере 83,7 млн рублей...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 10:45
Кредитный портфель "ТБанка" по РСБУ в 1-м полугодии вырос на 41,6%
Тбанк (ранее - Тинькофф банк) во 2-м квартале 2024 года увеличил чистый кредитный портфель после вычета резервов по РСБУ на 26,1% - до 2,119 трлн рублей, следует из отчетности кредитной организации. Кредитный портфель банка в 1-м полугодии 2024 года вырос на...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 10:23
Естественная убыль населения РФ за 1-е полугодие увеличилась на 18%- Росстат
Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе-июне 2024 года составила 321 тыс. 518 человек, сообщил в пятницу Росстат. За январь-июнь 2023 года естественная убыль населения равнялась 272 тыс. 520 человек. Таким образом, показатель...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 09:55
Рост портфеля долгосрочных розничных кредитов в июле замедлился
Рост портфеля долгосрочных розничных кредитов в июле, по предварительным данным, замедлился, говорится в комментарии ЦБ РФ.

На эту динамику могли повлиять как сворачивание безадресной программы льготного ипотечного кредитования, так и ужесточение макропруденциальной...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 09:32
Рост цен на бензин в РФ в июле ускорился до 2,44% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России в июле 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 2,44% после роста на 1,15% в июне, на 0,51% в мае и на 0,54% в апреле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Ранее в марте 2024 года потребительские цены...    читать дальше
.
10 августа 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 87,992 руб., евро - 95,1844 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 87,992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 95,1844 руб. По сравнению с...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.