Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 августа

8 августа. FINMARKET.RU -РФ с 9 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6680,53 (+57,68) руб./грамм; на серебро - 75,56 (+0,77) руб./грамм; на платину - 2577,09 (+62,31) руб./грамм; на палладий - 2532,56 (+169,77) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,89 коп. и составил 11,8718 руб. Минимальный курс юаня составил 11,782 руб., максимальный - 11,908 руб. Было заключено 39725 сделок. Объем торгов составил 84646,4 млн... Минимальный курс юаня составил 11,782 руб., максимальный - 11,908 руб. Было заключено 39725 сделок. Объем торгов составил 84646,4 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил четверг их существенным падением. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,78% и составил 2852,51 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,78% и составил 2852,51 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 1,48% - до 1038,1 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 1,48% - до 1038,1 пункта.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон... Закон... читать дальше

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Альфа-групп до конца 2024 года планирует запустить негосударственный пенсионный фонд (НПФ), клиентам предложат варианты участия в программе долгосрочных сбережений, рассказал "Интерфаксу" источник, близкий к группе. Программа долгосрочных сбережений была запущена с... Программа долгосрочных сбережений была запущена с... читать дальше

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В ходе торгов вечером нефтяные цены возобновили рост. Статданные, опубликованные в четверг, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску. Фондовые индексы США... Статданные, опубликованные в четверг, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску. Фондовые индексы США... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,48 коп. и составил 11,8594 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7795 руб., максимальный - 11,904 руб. Было заключено 25293 сделки. Объем торгов составил 40295,38... Минимальный курс юаня составил 11,7795 руб., максимальный - 11,904 руб. Было заключено 25293 сделки. Объем торгов составил 40295,38...

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Динамика финансовых потоков в июле указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях экономики, говорится в комментарии Банка России. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, в июле снизился на 1,2% относительно... Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, в июле снизился на 1,2% относительно... читать дальше

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Германия в 1-м полугодии 2024 года увеличила производство мяса на 1,3% относительно того же периода прошлого года - до 3,4 млн тонн, свидетельствуют предварительные данные Федерального статуправления (Destatis). На скотобойнях за этот период было забито 24 млн свиней,... На скотобойнях за этот период было забито 24 млн свиней,... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6680,53 (+57,68) руб./грамм; на серебро - 75,56 (+0,77) руб./грамм; на платину - 2577,09 (+62,31) руб./грамм; на палладий - 2532,56 (+169,77) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 86,5621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 94,1333 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) зафиксировали в июле 2024 г. в РФ рост ставок аренды полувагонов, которые достигли 2926 руб. в сутки без НДС (+4,5% к июню 2024 г.) для аренды сроком 1 год и менее и 2617 руб. в сутки без НДС (+1,4%) для долгосрочной аренды, сообщается в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных еврооблигаций России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ № 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и... Указ № 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в четверг после публикации статданных о более существенном, чем ожидалось, снижении числа новых заявок на пособие по безработице в США. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск поднялся на... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск поднялся на... читать дальше

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Авиакомпания "Уральские авиалинии", чей основатель и гендиректор Сергей Скуратов в четверг покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, в 2024 году хочет сохранить перевозки пассажиров на уровне 2023 года. Перевозчик также намерен продолжать переговоры о выкупе своих самолетов... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации в России с 1 ноября 2024 г. деятельности по добыче криптовалют, документ размещен на портале официального опубликования нормативных актов. Закон дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул, оператор... читать дальше

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