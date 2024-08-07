Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8046 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,873 руб. Было заключено 39128 сделок. Объем торгов составил 47158,96 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8235 руб. за юань.

7 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,87 коп. и составил 11,8046 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52753,105 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,751 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,35 коп. и составил 11,8129 руб. Минимальный курс юаня составил 11,761 руб., максимальный - 11,8585 руб. Было заключено 29937 сделок. Объем торгов составил 50335,06... Минимальный курс юаня составил 11,761 руб., максимальный - 11,8585 руб. Было заключено 29937 сделок. Объем торгов составил 50335,06...

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Потребительские цены на бензин в России с 30 июля по 5 августа выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,31% после повышения на 0,42% с 23 по 29 июля, на 0,55% с 16 по 22 июля, на 0,53% с 9 по 15 июля и на 0,61% со 2 по 8 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа составила 0,00% после 0,08% с 23 по 29 июля, 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Основной причиной... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на позитиве вслед за выросшими внешними фондовыми площадками и дорожающей нефтью. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi... читать дальше

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Китай 9 августа проведет эмиссию сверхдолгосрочных специальных гособлигаций на 35 млрд юаней ($4,9 млрд), сообщило министерство финансов страны. Госбумаги со сроком обращения 50 лет и ставкой 2,53% годовых будут выпущены на Пекинской фондовой бирже. В мае, июне и июле... В мае, июне и июле... читать дальше

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Рост цен на нефть эталонных марок усилился после выхода данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов в США на прошлой неделе. Поддержку рынку нефти продолжают оказывать такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и... Поддержку рынку нефти продолжают оказывать такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и... читать дальше

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Британская WPP Plc, один из крупнейших рекламных концернов мира, в первом полугодии 2024 года увеличила операционную прибыль на 38%, до 423 млн фунтов стерлингов ($537,8 млн). Выручка компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 7,23 млрд фунтов.... Выручка компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 7,23 млрд фунтов.... читать дальше

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Постепенный рост заболеваемости COVID-19 отмечается в России; в Роспотребнадзоре также ожидают традиционный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями к концу лета - началу осени. "В последние четыре недели отмечается постепенный рост заболеваемости... "В последние четыре недели отмечается постепенный рост заболеваемости... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,87 коп. и составил 11,8046 руб. Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,873 руб. Было заключено 39128 сделок. Объем торгов составил 47158,96 млн... Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,873 руб. Было заключено 39128 сделок. Объем торгов составил 47158,96 млн...

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Чистый убыток ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в первом полугодии 2024 года составил 759,99 млн рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 6,26 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.... читать дальше

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Минфин РФ во исполнение поручения вице-премьера Александра Новака на совещании 8 июля разработал законопроект о продолжении применения до 1 января 2033 года инвестиционной надбавки к "обратному" акцизу на нефть. Также было поручено обеспечить возможность применения... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6622,85 (+68,24) руб./грамм; на серебро - 74,79 (+0,57) руб./грамм; на платину - 2514,78 (+6,68) руб./грамм; на палладий - 2362,79 (+29,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в первом полугодии вырос на 16,6% относительно того же периода прошлого года и составил $72,62 млрд, сообщило министерство торговли страны. Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и... Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3728 тыс. баррелей - до 429,321 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1340 тыс. баррелей и составили 225,097 млн... читать дальше

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Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings увеличила выручку во втором квартале на 11%, лучше ожиданий аналитиков, однако её акции дешевеют из-за слабого прогноза на третий квартал. Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка в апреле-июне повысилась... Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка в апреле-июне повысилась... читать дальше

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