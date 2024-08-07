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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 85,1646 руб., курс евро - в размере 93,0265 руб.
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07 августа 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 85,1646 руб., курс евро - в размере 93,0265 руб.
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7 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 85,1646 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,75 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 93,0265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,44 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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