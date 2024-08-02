ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 85,7024 руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53807,921 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 769,801 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,89 коп. и составил 11,8237 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7505 руб., максимальный - 11,8695 руб. Было заключено 48842 сделки. Объем торгов составил 104697,37... Минимальный курс юаня составил 11,7505 руб., максимальный - 11,8695 руб. Было заключено 48842 сделки. Объем торгов составил 104697,37...

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением под давлением продавцов на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, снижения нефти и нежелания игроков увеличивать позиции перед выходными. Сегодня упали индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 упал на 5,8%,... Сегодня упали индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 упал на 5,8%,... читать дальше

.

АО "Мособлэнерго" закладывает в своей стратегии сохранение показателя EBITDA не ниже 11 млрд руб. до 2027 года, сообщил замгендиректора компании по экономике и финансам Виктор Мельничук на презентации компании для инвесторов, состоявшейся на этой неделе. "Мособлэнерго"... "Мособлэнерго"... читать дальше

.

Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в июле на экспорт по сети РЖД 1,59 млн тонн металла, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью железнодорожной компании. Это на 7,6% ниже июньского показателя в 1,72 млн тонн. В направлении... В направлении... читать дальше

.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило лицензию на сворачивание операций с "Московской биржей" и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным...

.

Цены на нефть резко падают на торгах в пятницу. Давление на рынок оказывают новые сигналы ослабления американской экономики, усилившие пессимизм рынка относительно перспектив спроса, вызванный свидетельствами спада активности в Китае. Данные Минтруда США, опубликованные... Данные Минтруда США, опубликованные... читать дальше

.

ЦБ РФ с 3 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6763,25 (+71,53) руб./грамм; на серебро - 79,58 (+0,81) руб./грамм; на платину - 2683,75 (+2,98) руб./грамм; на палладий - 2562,52 (+16,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,57 коп. и составил 11,8298 руб. Минимальный курс юаня составил 11,754 руб., максимальный - 11,8615 руб. Было заключено 21625 сделок. Объем торгов составил 47640,89... Минимальный курс юаня составил 11,754 руб., максимальный - 11,8615 руб. Было заключено 21625 сделок. Объем торгов составил 47640,89...

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,08 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Сроки и количество документов на получение лицензий на производство и оборот алкоголя в РФ сокращаются. Как сообщает Минфин, это предусмотрено законом, который был сегодня одобрен на заседании Совета федерации. "Изменения позволят быстрее получить компании необходимую... "Изменения позволят быстрее получить компании необходимую... читать дальше

.

РФ за 10 лет после введенного в августе 2014 года продэмбарго увеличила производство сыра в два раза. В прошлом году его выпуск превысил 800 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз по итогам посещения министром сельского хозяйства Оксаной Лут сырного фестиваля, который открылся в... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в январе-июне этого года составила 65,24 млрд руб. после 202,24 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, прибыль снизилась в 3,1 раза. Выручка компании составила 176,78 млрд руб. (+9,9%), себестоимость... Выручка компании составила 176,78 млрд руб. (+9,9%), себестоимость... читать дальше

.

Реализация новых легковых автомобилей и грузовиков в США в июле увеличилась на 4% в помесячном сравнении. По данным Ward''s Intelligence, продажи достигли 15,8 млн машин в пересчете на годовые темпы по сравнению с 15,2 млн в июне, когда транзакции по 600 тыс.... По данным Ward''s Intelligence, продажи достигли 15,8 млн машин в пересчете на годовые темпы по сравнению с 15,2 млн в июне, когда транзакции по 600 тыс.... читать дальше

.

АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, начал поставки растительного масла в Китай. Как сообщается в пресс-релизе холдинга, уже отгружено более 13 тыс. тонн соевого масла, к отправке готовятся первые партии подсолнечного и рапсового масел. Как сообщается в пресс-релизе холдинга, уже отгружено более 13 тыс. тонн соевого масла, к отправке готовятся первые партии подсолнечного и рапсового масел. Для... Для... читать дальше

.